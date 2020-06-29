29 июня понедельник
СЕЙЧАС +17°С
usd 69.13
eur 77.54
Тема дня Новый всплеск заболевших COVID-19

Все новости

Все новости
Город Всё о коронавирусе

Ещё немного потерпеть: названа дата, когда откроют уличные туалеты в Ярославле

О новых ослаблениях ограничительных мер сообщили в мэрии

986
6 Обсудить

Поделиться

В Ярославле откроют туалеты

В Ярославле откроют туалеты

В мэрии Ярославля рассказали, когда в городе откроют общественные уличные туалеты. По данным пресс-службы городской администрации, произойдёт это уже на этой неделе.

— Туалеты на общественных территориях откроют 1 июля, — озвучили в мэрии.

Напомним, закрытые туалеты стали настоящей проблемой для ярославцев. После снятия многих антикоронавирусных ограничений народ потянулся гулять по центру, в городе заработали летние веранды кафе. А сходить справить нужду, если приспичит, некуда. В мэрии объясняли это тем, что общественные территории всё ещё официально закрыты. Исключения сделали для нескольких парков с аттракционами — там туалеты открыли, хотя сами аттракционы не работают.

В центре Ярославля общественные туалеты находятся:

  • в Демидовском сквере;
  • рядом с Даманским полуостровом;
  • рядом с Успенским собором;
  • на Первомайском бульваре.

Постепенно в Ярославской области снимают и другие ограничения. С 27 июня открыли торговые центры, со 2 июля начнут работать загсы, а с 6 июля планируют вернуть в более привычный режим работу детских садов.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

туалетыкоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!