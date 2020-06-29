Ещё немного потерпеть: названа дата, когда откроют уличные туалеты в Ярославле

В мэрии Ярославля рассказали, когда в городе откроют общественные уличные туалеты. По данным пресс-службы городской администрации, произойдёт это уже на этой неделе.



— Туалеты на общественных территориях откроют 1 июля, — озвучили в мэрии.



Напомним, закрытые туалеты стали настоящей проблемой для ярославцев. После снятия многих антикоронавирусных ограничений народ потянулся гулять по центру, в городе заработали летние веранды кафе. А сходить справить нужду, если приспичит, некуда. В мэрии объясняли это тем, что общественные территории всё ещё официально закрыты. Исключения сделали для нескольких парков с аттракционами — там туалеты открыли, хотя сами аттракционы не работают.

