Когда детские сады заработают в привычном режиме: назвали предполагаемую дату

Названа дата, с которой детские сады Ярославской области смогут вернуться к более привычному режиму работы. По данным, которые озвучивают в самих садиках, это 6 июля. Сейчас сады работают в режиме дежурных групп, в каждую из которых может ходить не более 12 детей. При этом с родителей требуют справки о том, что они работают. Но уже скоро эти условия могут измениться.
— Наполняемость групп увеличивается до 15–20 детей. Кто не ходил в дежурные группы, обязательно предоставить медсправки. Справки от работодателей законным представителям предоставлять не нужно, но о своём приходе в сад сообщать заранее, так как это связано с заказом питания, — говорится в объявлении в группе в сети «ВКонтакте» одного из дошкольных учреждений Ярославля.
Более того, в сети даже появился якобы скан протокола заседания областных чиновников, в котором также говорится о рекомендации с 6 июля увеличить наполняемость дежурных групп до 15–20 человек, отменить предоставление родителями справок с работы и принимать детей по заявлениям родителей при наличии медсправок.
Однако в правительстве региона четкого ответа, так ли всё будет, как сообщают в соцсетях, не дали.
— Правительством области во взаимодействии с Роспотребнадзором прорабатывается вопрос по увеличению дежурных групп в детских садах. Мы обязательно сообщим о принятом решении, — ответили в региональном Департаменте образования.
Напомним, на этой неделе в Ярославской области ослабили режим повышенной готовности. С 26 июня был расширен спектр оказываемой населению плановой медицинской помощи, с 27 июня открылись торговые центры, со 2 июля возобновятся регистрации браков в ЗАГСах. Мы составили полный перечень того, что ещё нельзя и что можно в Ярославской области.