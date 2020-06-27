Когда детские сады заработают в привычном режиме: назвали предполагаемую дату

Названа дата, с которой детские сады Ярославской области смогут вернуться к более привычному режиму работы. По данным, которые озвучивают в самих садиках, это 6 июля. Сейчас сады работают в режиме дежурных групп, в каждую из которых может ходить не более 12 детей. При этом с родителей требуют справки о том, что они работают. Но уже скоро эти условия могут измениться.



— Наполняемость групп увеличивается до 15–20 детей. Кто не ходил в дежурные группы, обязательно предоставить медсправки. Справки от работодателей законным представителям предоставлять не нужно, но о своём приходе в сад сообщать заранее, так как это связано с заказом питания, — говорится в объявлении в группе в сети «ВКонтакте» одного из дошкольных учреждений Ярославля.

