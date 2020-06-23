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Город

Терпим до решения губернатора: где в городе уже открыли общественные туалеты

Вопрос стал актуальным после смягчения карантинных мер в Ярославской области

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Тысячи гуляющих задаются вопросом — куда пойти

Тысячи гуляющих задаются вопросом — куда пойти

С ослаблением карантинных мер относительно коронавируса в Ярославле на повестку вышел насущный вопрос. Тысячи гуляющих по центру города натыкаются на закрытые общественные туалеты. Спасительные кафе и рестораны пока тоже закрыты (либо работают в режиме летних веранд).

Деликатный вопрос мы задали в мэрию Ярославля.

— Общественные территории на данный момент закрыты, поэтому туалеты тоже, — объясняют в пресс-службе мэрии. — Туалеты открыты в парках с аттракционами, хотя сами аттракционы пока не работают. Все действуют по постановлению губернатора.

Объяснить противоречие между тем, почему в одним местах открыть туалеты уже можно, а в других — ещё нет, в городской администрации не смогли.

В центре Ярославля общественные туалеты находятся:

  • в Демидовском сквере;
  • рядом с Даманским полуостровом;
  • рядом с Успенским собором;
  • на Первомайском бульваре.

Пока все они закрыты.

Напомним, с 20 июня правительство Ярославской области объявило о смягчении режима и разрешило открыть летние кафе, фитнес-центры, спортшколы и магазины площадью до 800 квадратных метров.

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коронавирусобщественные туалеты
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