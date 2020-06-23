Терпим до решения губернатора: где в городе уже открыли общественные туалеты

С ослаблением карантинных мер относительно коронавируса в Ярославле на повестку вышел насущный вопрос. Тысячи гуляющих по центру города натыкаются на закрытые общественные туалеты. Спасительные кафе и рестораны пока тоже закрыты (либо работают в режиме летних веранд).

Деликатный вопрос мы задали в мэрию Ярославля.

— Общественные территории на данный момент закрыты, поэтому туалеты тоже, — объясняют в пресс-службе мэрии. — Туалеты открыты в парках с аттракционами, хотя сами аттракционы пока не работают. Все действуют по постановлению губернатора.