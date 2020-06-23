Терпим до решения губернатора: где в городе уже открыли общественные туалеты

С ослаблением карантинных мер относительно коронавируса в Ярославле на повестку вышел насущный вопрос. Тысячи гуляющих по центру города натыкаются на закрытые общественные туалеты. Спасительные кафе и рестораны пока тоже закрыты (либо работают в режиме летних веранд).
Деликатный вопрос мы задали в мэрию Ярославля.
— Общественные территории на данный момент закрыты, поэтому туалеты тоже, — объясняют в пресс-службе мэрии. — Туалеты открыты в парках с аттракционами, хотя сами аттракционы пока не работают. Все действуют по постановлению губернатора.
Объяснить противоречие между тем, почему в одним местах открыть туалеты уже можно, а в других — ещё нет, в городской администрации не смогли.
В центре Ярославля общественные туалеты находятся:
- в Демидовском сквере;
- рядом с Даманским полуостровом;
- рядом с Успенским собором;
- на Первомайском бульваре.
Пока все они закрыты.
Напомним, с 20 июня правительство Ярославской области объявило о смягчении режима и разрешило открыть летние кафе, фитнес-центры, спортшколы и магазины площадью до 800 квадратных метров.