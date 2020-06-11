11 июня четверг
СЕЙЧАС +26°С
usd 68.62
eur 77.92
Тема дня «Мозг опухает»: рассказ заболевшего коронавирусом

Все новости

Все новости
День России в Ярославле пройдёт в необычном формате

День России в Ярославле пройдёт в необычном формате

День России в Ярославле из-за коронавируса пройдёт без масштабных городских мероприятий. Зато праздничные концерты запланированы в 18 дворах. Таким образом, почувствовать праздничное настроение жители смогут, даже не выходя из дома. Концерты подготовили учреждения культуры и молодёжной политики Ярославля. Как и в День Победы, во дворах будут звучать песни и стихи. А в 12 часов запланировано массовое исполнение гимна.

В каких дворах пройдут концерты 12 июня

Дзержинский район

  • ул. Труфанова, д. 29 корп. 3 — начало в 11:30;
  • ул. Е. Колесовой, д. 56 — начало в 12:30;
  • ул. Романовская, д. 1 корп. 2 — начало в 11:30;
  • ул. Панина, д. 37 — начало в 13:30.

Заволжский район

  • пр. Машиностроителей, д. 54, 54 корп. 3, 56 — начало в 11:30;
  • ул. Кавказская, д. 31, 33, ул. Клубная, 44–46 — начало в 13:00;
  • проезд Доброхотова, 10–16 — начало в 11:30;
  • ул. Панфилова, д. 11, 11 корп. 2, 13 — начало в 13:00.

Кировский и Ленинский районы

  • пр. Ленина, д. 18 — начало в 12:30;
  • пр. Ленина, д. 32 — начало в 15:00;
  • ул. Чкалова, д. 51 — начало в 11:30;
  • ул. Победы, д. 16 корп. 2 — начало в 11:30;
  • Которосльная наб., д. 30 — начало в 11:30.

Красноперекопский и Фрунзенский районы

  • Дядьковский проезд, д. 4 — начало в 11:30;
  • пос. Прибрежный, д. 21 — начало в 13:00;
  • ул. Павлова, д. 1 — начало в 11:30;
  • ул. Доронина, д. 4, 6 — начало в 13:00;
  • ул. Большая Донская, д. 15 — начало в 11:30.

Напомним, День России — это день, когда в 1990 году на Первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Праздник отмечается ежегодно с 1992 года.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

12 июняДень Россиипрограмма праздника
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!