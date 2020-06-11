День России в Ярославле из-за коронавируса пройдёт без масштабных городских мероприятий. Зато праздничные концерты запланированы в 18 дворах. Таким образом, почувствовать праздничное настроение жители смогут, даже не выходя из дома. Концерты подготовили учреждения культуры и молодёжной политики Ярославля. Как и в День Победы, во дворах будут звучать песни и стихи. А в 12 часов запланировано массовое исполнение гимна.
В каких дворах пройдут концерты 12 июня
Дзержинский район
- ул. Труфанова, д. 29 корп. 3 — начало в 11:30;
- ул. Е. Колесовой, д. 56 — начало в 12:30;
- ул. Романовская, д. 1 корп. 2 — начало в 11:30;
- ул. Панина, д. 37 — начало в 13:30.
Заволжский район
- пр. Машиностроителей, д. 54, 54 корп. 3, 56 — начало в 11:30;
- ул. Кавказская, д. 31, 33, ул. Клубная, 44–46 — начало в 13:00;
- проезд Доброхотова, 10–16 — начало в 11:30;
- ул. Панфилова, д. 11, 11 корп. 2, 13 — начало в 13:00.
Кировский и Ленинский районы
- пр. Ленина, д. 18 — начало в 12:30;
- пр. Ленина, д. 32 — начало в 15:00;
- ул. Чкалова, д. 51 — начало в 11:30;
- ул. Победы, д. 16 корп. 2 — начало в 11:30;
- Которосльная наб., д. 30 — начало в 11:30.
Красноперекопский и Фрунзенский районы
- Дядьковский проезд, д. 4 — начало в 11:30;
- пос. Прибрежный, д. 21 — начало в 13:00;
- ул. Павлова, д. 1 — начало в 11:30;
- ул. Доронина, д. 4, 6 — начало в 13:00;
- ул. Большая Донская, д. 15 — начало в 11:30.
Напомним, День России — это день, когда в 1990 году на Первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Праздник отмечается ежегодно с 1992 года.