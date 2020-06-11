День России в Ярославле из-за коронавируса пройдёт без масштабных городских мероприятий. Зато праздничные концерты запланированы в 18 дворах. Таким образом, почувствовать праздничное настроение жители смогут, даже не выходя из дома. Концерты подготовили учреждения культуры и молодёжной политики Ярославля. Как и в День Победы, во дворах будут звучать песни и стихи. А в 12 часов запланировано массовое исполнение гимна.



В каких дворах пройдут концерты 12 июня



Дзержинский район

