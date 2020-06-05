Всего полицейские в Ярославской области провели более трёх тысяч профилактических и разъяснительных бесед о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания в установленных местах. Также они раздают памятки, содержащие информацию о правилах их использования, соблюдении дистанции.



Дела нарушителей масочного режима уже начали рассматривать в судах.

— Большинство дел ещё находятся в производстве, — рассказала официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова. — По рассмотренным делам назначались наказания в виде предупреждения и штрафов.