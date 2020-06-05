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Масочный режим будет действовать в Ярославской области, пока его не отменит губернатор

Масочный режим будет действовать в Ярославской области, пока его не отменит губернатор

В Ярославской области полицейские составили более 200 протоколов на нарушителей масочного режима, которые попались в магазинах, аптеках, банках и других общественных местах. Ещё немного — сотрудники других ведомств.

— Контроль за соблюдением режима проводится на постоянной основе при охране общественного порядка, во время рейдовых мероприятий, — сообщила руководитель отдела информации управления МВД России по Ярославской области Марина Кокуева. — Как правило, большинство людей соблюдают режим. Документируются только факты игнорирования, неисполнения установленных правил.

Всего полицейские в Ярославской области провели более трёх тысяч профилактических и разъяснительных бесед о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания в установленных местах. Также они раздают памятки, содержащие информацию о правилах их использования, соблюдении дистанции.

Дела нарушителей масочного режима уже начали рассматривать в судах.

— Большинство дел ещё находятся в производстве, — рассказала официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова. — По рассмотренным делам назначались наказания в виде предупреждения и штрафов.

В транспорте и других общественных местах развешаны памятки про масочный режим

В транспорте и других общественных местах развешаны памятки про масочный режим

За нарушение масочного режима в Ярославской области предусмотрено два вида наказания: предупреждение или штраф до 30 тысяч рублей. В основном люди без масок попадаются в магазинах, аптеках и банках. Но проверяющие стали заглядывать и в транспорт.

— Информация по соблюдению масочного режима как работниками, так и пассажирами, доведена до всех организаций городского пассажирского транспорта, — заверил начальник управления городского пассажирского транспорта ДГХ мэрии Ярославля Сергей Волканевский. — Кондукторы и водители в случае необходимости проводят разъяснительную беседу с пассажирами об обязательном ношении масок, в салоне пассажирских транспортных средств размещена информация о масочном режиме.

Ношение масок в общественных местах в Ярославской области стало обязательным с 16 мая. Без маски на лице запрещено появляться в магазинах, аптеках, общественном транспорте и такси, органах власти, в обслуживающих населения организациях, медицинских организациях, аэропортах и вокзалах, а также на остановках, автозаправках и работающих предприятиях. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил о поэтапном послаблении режима, но оно пока не касается масок. А значит, полицейские и сотрудники других ведомств продолжат выявлять нарушителей.

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коронавируспандемиямасочный режим
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