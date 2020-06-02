В Ярославле полицейские снова ловили нарушителей масочного режима. На этот раз рейд прошел в районе автовокзала.



— Сотрудники полиции в первую очередь проводили профилактическую работу, разъясняя необходимость ношения масок на автовокзалах, остановках общественного транспорта, в торговых залах магазинов, медицинских учреждениях, аптеках, иных местах массового скопления граждан, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

Во время этого рейда нарушителей не нашли — все были в масках.



За все время масочного режима административные протоколы завели на 201 жителя. Теперь суд должен решить, как наказать нарушителей — штрафом или предупреждением.