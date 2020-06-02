В Ярославле полицейские снова ловили нарушителей масочного режима. На этот раз рейд прошел в районе автовокзала.
— Сотрудники полиции в первую очередь проводили профилактическую работу, разъясняя необходимость ношения масок на автовокзалах, остановках общественного транспорта, в торговых залах магазинов, медицинских учреждениях, аптеках, иных местах массового скопления граждан, — уточнили в УМВД по Ярославской области.
Во время этого рейда нарушителей не нашли — все были в масках.
За все время масочного режима административные протоколы завели на 201 жителя. Теперь суд должен решить, как наказать нарушителей — штрафом или предупреждением.
Напомним, недавно полицейские вместе с сотрудниками мэрии устроили рейд по центральным кафе и ресторанам, которые открыли свои двери. Накануне в Ярославле состоялись первые суды над нарушителями масочного режима. Мы рассказывали, как их наказали.