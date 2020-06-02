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С начала режима протоколы завели на 201 жителя&nbsp;

С начала режима протоколы завели на 201 жителя 

В Ярославле полицейские снова ловили нарушителей масочного режима. На этот раз рейд прошел в районе автовокзала.

— Сотрудники полиции в первую очередь проводили профилактическую работу, разъясняя необходимость ношения масок на автовокзалах, остановках общественного транспорта, в торговых залах магазинов, медицинских учреждениях, аптеках, иных местах массового скопления граждан, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

Во время этого рейда нарушителей не нашли — все были в масках.

За все время масочного режима административные протоколы завели на 201 жителя. Теперь суд должен решить, как наказать нарушителей — штрафом или предупреждением.

Напомним, недавно полицейские вместе с сотрудниками мэрии устроили рейд по центральным кафе и ресторанам, которые открыли свои двери. Накануне в Ярославле состоялись первые суды над нарушителями масочного режима. Мы рассказывали, как их наказали.

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коронавирусМасочный режимЯрославская область
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