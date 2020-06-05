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Что будет дальше с режимом повышенной готовности: всё о COVID-19 в Ярославской области - онлайн

Самые важные новости о коронавирусе и режиме повышенной готовности мы собрали в одной трансляции

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Каждый день в Ярославле и области выявляют новые случаи заболевания коронавирусом

Каждый день в Ярославле и области выявляют новые случаи заболевания коронавирусом

Друзья, мы продолжаем следить за тем, что происходит в Ярославской области в связи с пандемией коронавируса. Трансляция обновляется.

Михаил Контуев

Флешмоб рестораторов, которые вышли голыми на улицу Кирова в Ярославле, не остался незамеченным. Люди активно обсуждают акцию в интернете. Прочитать мнения по этому поводу или принять участие в дискуссии можно на нашем сайте.

Михаил Контуев
Михаил Контуев

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что в регионе не самая худшая обстановка с распространением коронавируса. Он надеется, что эпидемиологическая обстановка скоро улучшится и можно будет ослаблять режим.

Михаил Контуев

В Ярославской области больницы и поликлиники с 15 июня начнут возвращаться в привычный формат работы, чтобы помогать не только больным с коронавирусом и острыми заболеваниями, но и всем остальным.

Видео: Елена Вахрушева

Михаил Контуев

Доброе утро, друзья! Собрали для вас главные новости, связанные с коронавирусом, которые произошли за прошлые сутки. Коротко о том, что произошло в Ярославской области:

  • по данным оперштаба на 5 июня, в Ярославской области было выявлено 74 новых случая заболевания COVID-19. Также стало известно, что от коронавируса в регионе умер ещё один человек;
  • на основе новой статистики мы сделали карту распространения коронавируса в регионе. Помимо Ярославля в лидерах по заболеваемости COVID-19 — Рыбинск и Гаврилов-Ям;
  • губернатор Ярославской области рассказал об эпидемиологической обстановке в регионе. Он подчеркнул, что наша область не входит в число тех, где ситуация нестабильная;
  • с 15 июня больницы и поликлиники Ярославской области начнут возвращаться в привычный формат работы. Возобновление приема пациента будет проходить в несколько этапов;
  • сотрудники ярославских кафе и баров на центральной улице города присоединились к флешмобу #голыерестораны. Трое раздетых и частично раздетых людей вышли с плакатами на улицу Кирова и сфотографировались.

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коронавируспандемиямедицина
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