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В Ярославле осудили первого нарушителя масочного режима: как его наказали

Кировский районный суд признал мужчину виновным в административном правонарушении

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В Ярославле прошел первый суд над нарушителем масочного режима

В Ярославле прошел первый суд над нарушителем масочного режима

В Ярославле осудили первого нарушителя масочного режима. Решение о наказании ему 29 мая вынес Кировский районный суд.

— Мужчина находился на территории железнодорожного вокзала без маски. Протокол в отношении него был составлен сотрудниками транспортной полиции, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации». Правда, выписывать штраф нарушителю не стали. Ограничились предупреждением.

Напомним, обязательный масочный режим в Ярославской области введен с 16 мая. Нарушителям грозит предупреждение или штраф — от 1 до 30 тысяч рублей.

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масочный режимнарушителисуд
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