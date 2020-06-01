В Ярославле осудили первого нарушителя масочного режима: как его наказали

В Ярославле осудили первого нарушителя масочного режима. Решение о наказании ему 29 мая вынес Кировский районный суд.



— Мужчина находился на территории железнодорожного вокзала без маски. Протокол в отношении него был составлен сотрудниками транспортной полиции, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.



Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации». Правда, выписывать штраф нарушителю не стали. Ограничились предупреждением.

