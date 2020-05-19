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В Ярославской области из-за коронавируса отменили мусульманский праздник Ураза-байрам

Об этом сообщил председатель духовного управления мусульман Ярославской области

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Из-за коронавируса в регионе не будут проходить&nbsp;коллективные богослужения

Из-за коронавируса в регионе не будут проходить коллективные богослужения

В Ярославской области отменили празднование Ураза-байрама. Об этом рассказал председатель духовного управления мусульман Ярославской области Арсланбек Акаев.

— Призываю всех вас с пониманием отнестись к сложившийся ситуации и встретить светлый праздник окончания поста с семьями в своих домах, тем самым сохраняя жизни и здоровье родных и близких нам людей, — обратился к верующим Арсланбек Акаев.

Видео: оперштаб по коронавирусу в Ярославской области

Для того, чтобы избежать массового скопления людей, в регионе не будут проводиться коллективные богослужения.

Напомним, Ярославская область ежедневно ставит антирекорды по количеству заболевших коронавирусом. Сегодня в регионе зафиксировано 109 новых случаев. С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 1 938 жителей. Мы фиксируем распространение инфекции в области на карте.

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коронавирусмусульманеураза-байрам 2020
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