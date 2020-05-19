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Тема дня В статистике по COVID не учли 471 заболевшего

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Ярославская область — один из лидеров по росту числа заболевших&nbsp;

Ярославская область — один из лидеров по росту числа заболевших 

Оперативный штаб России опубликовал новую статистику по заболевшим коронавирусом за последние сутки. На 19 мая в Ярославской области зарегистрирован новый антирекорд — 109 заражённых за день. Это пятый день подряд, когда число заболевших увеличивается.

— В Ярославской области +109 заболевших, всего 1938, новых выздоровевших 28, летальных нет, всего 333 выздоровевших и 12 умерших, — уточнили в информационном центре по коронавирусу в России.

За сутки в стране выявили 9263 заболевших, из которых 3988 оказались заражены без проявления симптомов инфекции. За ситуацией в России и Ярославской области мы следим в онлайн-трансляции.

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