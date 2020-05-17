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Погода отстаёт на две недели от календаря: синоптики рассказали, чего ждать в ближайшие дни

Прогноз на неделю для Ярославской области

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В Ярославской области всю неделю будут дожди

В Ярославской области всю неделю будут дожди

Тепло и солнце начала мая в Ярославской области сменились дождями и похолоданием из-за североатлантического циклона. Синоптики прогнозируют, что кратковременные дожди и низкая температура продлятся как минимум до середины следующей недели.

— На большей части Европейской России из-за влияния воздушных масс, пришедших из Арктики, по крайней мере начало и середина следующей недели будут прохладными, — рассказали в Гидрометцентре. — Погода будет отставать от календаря на 2–3 недели.

В Ярославской области всю следующую неделю прогнозируют кратковременные дожди. Самым тёплым днём станет среда — воздух прогреется до +16 градусов, а из-за туч выглянет солнце. Ночи всё ещё холодные — температура будет опускаться всего до +2 градусов.

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