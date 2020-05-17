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Американский джазмен застрял в Ярославле из-за пандемии

Рэй Браун младший не может уехать к супруге

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Рэй Браун младший не может уехать из России к своей жене на Украину

Рэй Браун младший не может уехать из России к своей жене на Украину

Американский джазовый певец Рэй Браун младший — сын легендарной певицы Эллы Фицджеральд и басиста Рэя Брауна самоизолировался в Ярославле. Певец приехал в город в конце февраля. Вместе с ярославским саксофонистом Станиславом Майнугиным они дали несколько концертов во время тура в городах «Золотого кольца», Чувашии, Москве и Санкт-Петербурге. Но из-за начавшийся пандемии джазмен теперь не может уехать ни в Соединённые Штаты, ни на Украину к своей жене.

— Он здоров, — рассказал друг и коллега американца ярославский саксофонист Станислав Майнугин. — Работы сейчас нет, концертов нет и не будет в ближайшее время. Рей самоизолировался в квартире в Ярославле. Мы поддерживаем связь. Он сидит дома, раз в три дня выходит в ближайший магазин, сам себе готовит еду.

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