В Ярославской области с сегодняшнего дня, 10 мая, указом губернатора вводится масочный режим. До 15 мая ношение масок в транспорте, на остановках, в магазинах, на работе и других общественных местах носит рекомендательный характер. А с 16 мая это станет обязательным для всех. Ярославцев такое решение властей разделило. Одни выступили резко против обязаловки, вторые — поддержали нововведение. Мы собрали аргументы и тех, и других, оставленные на сайте 76.RU.
Бизнес на крови
Главный аргумент противников идеи — дефицит масок и их дороговизна.
— А что, хороший бизнес на крови — продажа масок по заоблачным ценам. Жду не дождусь, где Миронов будет раздавать маски людям, чтобы обеспечить за счет бюджета, а не дырявого кармана людей, которые 1,5 месяца не получают зарплаты или получают минималку, — возмутился гость.
— Одна маска на 1,5–2 часа, в день надо 5 масок. 20–22 рабочих дня, получается не менее 100 масок в месяц. Цена 1490 рублей за 50 штук. 100 масок — 3000 рублей. И это на одного работающего из семейного бюджета, — посчитала Наталия.
— Пусть во всех местах, где перечислено, выдают маски бесплатно, — требует Аноним.
— ВОЗ вообще и врачи, в частности, устали уже говорить о неэффективности масок против вирусных инфекций. От них и латексный презерватив не всегда спасает, поры латекса в разы превышают размер вируса, а уж дырявую тканевую маску, которую большинство и носит-то неправильно, вирус даже не заметит. Как метко заметил мой коллега, «маска при вирусе — что трусы при поносе», — опубликовал свое мнение еще один из читателей.
«Или подключаем инстинкт самосохранения, либо — естественный отбор»
Есть ярославцы, которые поддержали новый режим.
— С таким отношением к соблюдению элементарных мер безопасности и полгода не будете еще зарплату получать, — ответил антимасочникам один из гостей.
— Мы или подключаем инстинкт самосохранения, либо — естественный отбор, — написал читатель, представившийся как А.С.
— Не обязательно покупать дорогие одноразовые маски. Самодельные, сшитые из ткани, двойные защищают не хуже, и сшить их можно даже без машинки, вручную — максимум на час работы и по деньгам копейки, — советует читатель под псевдонимом Not.
Правда, шить маски хотят не все:
— Это работай, а потом ещё и маски шей! Круто! — возмутился гость.
«Сочувствую врачам»
Ярославцы рассуждают, будет ли результат от введенных мер:
— Неужели трудно догадаться, как у нас будет выполняться указ. Одну и ту же маску будут носить постоянно. Дай бог, если постирают вечером, чтобы к утру просохла. Так что результат указа будет с точностью до наоборот, — считает Евгений.
— Маски правильно! Только надо было вводить раньше, и чтобы они стоили в разы дешевле, как раньше, — уверен один из гостей сайта.
— Не жалко тех, кто не хочет сидеть дома, тех, кто не хочет носить маски. Сочувствую только врачам, которым приходится лечить этих, — написал комментарий еще один анонимный читатель.
Между тем эпидемиологи всё-таки придерживаются того, что маска защищает. Главное — правильно ее выбрать и правильно носить.