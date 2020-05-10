— А что, хороший бизнес на крови — продажа масок по заоблачным ценам. Жду не дождусь, где Миронов будет раздавать маски людям, чтобы обеспечить за счет бюджета, а не дырявого кармана людей, которые 1,5 месяца не получают зарплаты или получают минималку, — возмутился гость.



— Одна маска на 1,5–2 часа, в день надо 5 масок. 20–22 рабочих дня, получается не менее 100 масок в месяц. Цена 1490 рублей за 50 штук. 100 масок — 3000 рублей. И это на одного работающего из семейного бюджета, — посчитала Наталия.



— Пусть во всех местах, где перечислено, выдают маски бесплатно, — требует Аноним.



— ВОЗ вообще и врачи, в частности, устали уже говорить о неэффективности масок против вирусных инфекций. От них и латексный презерватив не всегда спасает, поры латекса в разы превышают размер вируса, а уж дырявую тканевую маску, которую большинство и носит-то неправильно, вирус даже не заметит. Как метко заметил мой коллега, «маска при вирусе — что трусы при поносе», — опубликовал свое мнение еще один из читателей.

