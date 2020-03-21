Развеем мифы о медицинской маске: 6 карточек и полезные советы

Медицинские маски сегодня — настоящий дефицит. Что только не придумают люди, чтобы продлить срок службы изделия №1 от коронавируса: предлагают дезинфицировать в микроволновке или щедро сдабривать прополисом, чтобы повысить эффективность.



Вместе с эпидемиологом Еленой Рожковой мы подготовили подробный ликбез о масках. Теперь вы будете точно знать, зачем они нужны, сколько, где, а главное, кто должен их носить.