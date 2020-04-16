Вы все еще без маски? Тогда мы идем к вам — с обзором масок, которые могут защитить вас от коронавируса. Давайте вместе разберемся, что нужно иметь дома во время эпидемии.
Одноразовые медицинские маски
Раньше их можно было купить в любой аптеке, а сейчас они на вес золота. И цена, соответственно, подскочила до нескольких сотен рублей.
— Если говорить про простые одноразовые маски, реалии таковы: расстояние между волокнами ткани больше, чем размер самого вируса, — комментирует врач-терапевт, ассистент кафедры факультетской терапии и гериатрии УГМУ Регина Акименко. — Соответственно, маска для защиты от вирусных частиц не подходит. Она нужна именно больному человеку, чтобы снизить дальность разбрасывания слизи и слюны при чихании и кашле.
Если вы смогли запастись одноразовыми масками, не забывайте менять их каждые 2 часа: к этому времени маска увлажняется и становится идеальной средой для размножения бактерий.
Многоразовые тканевые маски
Те, кто не успел купить одноразовые маски, перешли на многоразовые тканевые. Многие фабрики быстро сориентировались и начали зарабатывать на этом. А кто-то шьет такие маски на дому и раздает своим близким.
Правда, не все знают, что просто кусок материи на завязках совершенно бесполезен. Нельзя забывать о фильтрующих слоях и своевременной обработке, иначе маска опять же будет рассадником заразы. Внутри маски должен быть кармашек, куда нужно закладывать чистую марлю или бинт, свернутые минимум в 4 слоя. Ее нужно менять каждые два часа, а саму маску ежедневно стирать при температуре 30–40 градусов и отпаривать утюгом.
— Тканевые маски, которые сейчас набирают популярность, — это скорее профилактика лишних касаний лица, — добавляет Регина Акименко.
FFP1
Переходим к тяжелой артиллерии — респираторам. Они бывают трех степеней защиты — FFP1, FFP2 и FFP — и, как правило, пользуются спросом у строителей, работников грязных производств и т. д.
Респираторы FFP1 имеют низкую эффективность фильтрации и степень очистки до 80%, защищают только от крупнодисперсных твердых аэрозолей (крупной пыли). Они работают лучше, чем медицинские маски, но все же не обеспечивают защиту от вирусов: фильтрующий материал тоже недостаточно мелкий, чтобы не пропускать бактерии.
FFP1 — одноразовые респираторы, однако при наличии клапана (он есть не у всех моделей) могут носиться до 6–8 часов, потому что лучше проветриваются. И, кстати, дышать с клапаном легче. А цена при этом достаточно лояльная.
Но если респиратор не прилегает плотно, его эффективность сильно снижается. По этой же причине респираторы FFP1 нетерпимы к бороде: мужчины, брейтесь.
FFP2
Респираторы FFP2 эффективнее, чем FFP1: они не пропускают пыль средней токсичности, а также пыль твердой древесины, угля, жидкие аэрозоли на основе масла и воды. Такой тип респираторов может защитить от вируса во многих случаях (но это все еще не 100% гарантия).
Респиратор FFP2 имеет клапан, его можно носить 6–8 часов и затем выбросить. Но большинству неподготовленных людей в них будет сложно дышать все это время.
FFP3
Респираторы FFP3 — самые эффективные из всех. Они защищают от мелкодисперсных твердых и жидких аэрозолей, а это как раз среда, в которой живут вирусы. Респираторы FFP3 рекомендуют надевать врачам, которые контактируют с больными или потенциально больными людьми. Дальше в рейтинге эффективности идут уже противогазы.
Но с комфортом возникнут проблемы: дышать через респиратор FFP3 сложно, и, скорее всего, вы сможете продержаться в нем всего полчаса-час.
Такие маски бывают и одноразовые, и многоразовые. Дорогие респираторы могут иметь один или два съемных фильтра, каждого из которых хватит на срок от 8 часов до 10 дней. Саму маску выбрасывать не нужно, поэтому в данный момент это, пожалуй, самый надежный и экономичный вариант.
Раньше респираторы типов FFP1–FFP3 можно было легко купить в строительных магазинах, но сейчас из-за наплыва покупателей их сложно найти. Попробуйте поискать такую защиту в маркетплейсах, но внимательно следите за ценами — разбег может быть довольно большим.