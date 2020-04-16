Вы все еще без маски? Тогда мы идем к вам — с обзором масок, которые могут защитить вас от коронавируса. Давайте вместе разберемся, что нужно иметь дома во время эпидемии.



Одноразовые медицинские маски



Раньше их можно было купить в любой аптеке, а сейчас они на вес золота. И цена, соответственно, подскочила до нескольких сотен рублей.



— Если говорить про простые одноразовые маски, реалии таковы: расстояние между волокнами ткани больше, чем размер самого вируса, — комментирует врач-терапевт, ассистент кафедры факультетской терапии и гериатрии УГМУ Регина Акименко. — Соответственно, маска для защиты от вирусных частиц не подходит. Она нужна именно больному человеку, чтобы снизить дальность разбрасывания слизи и слюны при чихании и кашле.

