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Врачи до сих пор не дают однозначных рекомендаций, нужно ли носить маску здоровым людям. Но в толпе лучше с ней, чем без нее

Врачи до сих пор не дают однозначных рекомендаций, нужно ли носить маску здоровым людям. Но в толпе лучше с ней, чем без нее

Вы все еще без маски? Тогда мы идем к вам — с обзором масок, которые могут защитить вас от коронавируса. Давайте вместе разберемся, что нужно иметь дома во время эпидемии.

Одноразовые медицинские маски

Раньше их можно было купить в любой аптеке, а сейчас они на вес золота. И цена, соответственно, подскочила до нескольких сотен рублей.

— Если говорить про простые одноразовые маски, реалии таковы: расстояние между волокнами ткани больше, чем размер самого вируса, — комментирует врач-терапевт, ассистент кафедры факультетской терапии и гериатрии УГМУ Регина Акименко. — Соответственно, маска для защиты от вирусных частиц не подходит. Она нужна именно больному человеку, чтобы снизить дальность разбрасывания слизи и слюны при чихании и кашле.

Если вы смогли запастись одноразовыми масками, не забывайте менять их каждые 2 часа: к этому времени маска увлажняется и становится идеальной средой для размножения бактерий.

Простая инструкция, как правильно надеть маску

Простая инструкция, как правильно надеть маску

Многоразовые тканевые маски

Те, кто не успел купить одноразовые маски, перешли на многоразовые тканевые. Многие фабрики быстро сориентировались и начали зарабатывать на этом. А кто-то шьет такие маски на дому и раздает своим близким.

Правда, не все знают, что просто кусок материи на завязках совершенно бесполезен. Нельзя забывать о фильтрующих слоях и своевременной обработке, иначе маска опять же будет рассадником заразы. Внутри маски должен быть кармашек, куда нужно закладывать чистую марлю или бинт, свернутые минимум в 4 слоя. Ее нужно менять каждые два часа, а саму маску ежедневно стирать при температуре 30–40 градусов и отпаривать утюгом.

— Тканевые маски, которые сейчас набирают популярность, — это скорее профилактика лишних касаний лица, — добавляет Регина Акименко.

FFP1

Переходим к тяжелой артиллерии — респираторам. Они бывают трех степеней защиты — FFP1, FFP2 и FFP — и, как правило, пользуются спросом у строителей, работников грязных производств и т. д.

Респираторы FFP1 имеют низкую эффективность фильтрации и степень очистки до 80%, защищают только от крупнодисперсных твердых аэрозолей (крупной пыли). Они работают лучше, чем медицинские маски, но все же не обеспечивают защиту от вирусов: фильтрующий материал тоже недостаточно мелкий, чтобы не пропускать бактерии.

FFP1 — одноразовые респираторы, однако при наличии клапана (он есть не у всех моделей) могут носиться до 6–8 часов, потому что лучше проветриваются. И, кстати, дышать с клапаном легче. А цена при этом достаточно лояльная.

Но если респиратор не прилегает плотно, его эффективность сильно снижается. По этой же причине респираторы FFP1 нетерпимы к бороде: мужчины, брейтесь.

FFP2

Респираторы FFP2 эффективнее, чем FFP1: они не пропускают пыль средней токсичности, а также пыль твердой древесины, угля, жидкие аэрозоли на основе масла и воды. Такой тип респираторов может защитить от вируса во многих случаях (но это все еще не 100% гарантия).

Респиратор FFP2 имеет клапан, его можно носить 6–8 часов и затем выбросить. Но большинству неподготовленных людей в них будет сложно дышать все это время.

FFP3

Респираторы FFP3 — самые эффективные из всех. Они защищают от мелкодисперсных твердых и жидких аэрозолей, а это как раз среда, в которой живут вирусы. Респираторы FFP3 рекомендуют надевать врачам, которые контактируют с больными или потенциально больными людьми. Дальше в рейтинге эффективности идут уже противогазы.

Но с комфортом возникнут проблемы: дышать через респиратор FFP3 сложно, и, скорее всего, вы сможете продержаться в нем всего полчаса-час.

Если вы хотите 100% защиту, вам нужно одеваться как-то так. И наденьте очки

Если вы хотите 100% защиту, вам нужно одеваться как-то так. И наденьте очки

Такие маски бывают и одноразовые, и многоразовые. Дорогие респираторы могут иметь один или два съемных фильтра, каждого из которых хватит на срок от 8 часов до 10 дней. Саму маску выбрасывать не нужно, поэтому в данный момент это, пожалуй, самый надежный и экономичный вариант.

Раньше респираторы типов FFP1–FFP3 можно было легко купить в строительных магазинах, но сейчас из-за наплыва покупателей их сложно найти. Попробуйте поискать такую защиту в маркетплейсах, но внимательно следите за ценами — разбег может быть довольно большим.

Раньше маски стоили дешевле, но в период пандемии их цена взлетела

Раньше маски стоили дешевле, но в период пандемии их цена взлетела

Какую маску вы носите?

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    коронавирусмедицинские маскипандемияреспиратор
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