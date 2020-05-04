«Два года фотографировал ужасы нацистских концлагерей»: история ярославского фотографа

Дорогие читатели, мы продолжаем наш проект «Фронтовой инстаграм». В нем мы рассказываем истории снимков, сделанных нашими земляками во время Великой Отечественной войны. Фотографии тех лет, хранящиеся в семейных архивах со всей страны, мы публикуем в инстаграме «Первый фронтовой» — подписывайтесь!

О своем деде, который всю жизнь занимался фотографией, целиком прошел войну и пережил несколько концлагерей, рассказала ярославна Людмила Калиниченко.

Первый фотоаппарат собрал своими руками из фанеры

