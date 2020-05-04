«Два года фотографировал ужасы нацистских концлагерей»: история ярославского фотографа

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О своем деде, который всю жизнь занимался фотографией, целиком прошел войну и пережил несколько концлагерей, рассказала ярославна Людмила Калиниченко.
Первый фотоаппарат собрал своими руками из фанеры
Лёша Кувыркин родился 29 мая 1916 года в Ярославле. Фотографией начал заниматься еще в детстве. Первый фотоаппарат в 10 лет собрал своими руками из фанеры и увеличительного стекла по схемам из газеты «Пионерская правда». Уже в 14 лет Алексея приняли на работу фотографом в театр драмы имени Фёдора Волкова.
Война для него началась с первых минут
Война для Алексея началась с первых минут. Его дивизия принимала активное участие в контрударе за Перемышль. В результате сражения правобережная часть города была отбита у противника, а граница восстановлена. В конце июня 1941 года дивизия оставила город и начала отступление в восточном направлении. Путь можно проследить на карте: Подвысокое, Табаново, Емиловка (здесь Кувыркин получил легкое ранение), Головановский лазарет, Умань.
Плен и жизнь в лагерях
Под Уманью дивизия попала в окружение, Алексей оказался в немецком плену, а после был отправлен в концлагерь. В 1945 году заключенных освободили американцы. Однако сразу после этого солдат ждал другой лагерь. На этот раз — советский. Алексей работал при опергруппе в лагере 232 НКВД-СССР. Через некоторое время получил характеристику дисциплинированного работника и три благодарности от командования лагеря.
Подготовка документов для Нюрнбергского процесса
После того, как положительная характеристика и справка для отправления домой были у Алексея на руках, его вызвал к себе сотрудник Госбезопасности. Кувыркина попросили остаться в Германии для работы военным фотографом. Нужно было подготовить документы для Нюрнбергского процесса. После этого Алексей два года ездил по Германии и фотографировал ужасы нацистских концлагерей. В объектив ярославца попал лагерь в Заксенхаузене, ящики, полные золотых коронок, бункер фюрера и рейхсканцелярия. Сфотографировать удалось и яму, в которой предположительно сожгли тела Адольфа Гитлера и Евы Браун. Позднее некоторые его снимки для своего фильма использовала киностудия ДЕФА.
Возвращение в Ярославль
После войны Алексей Кувыркин вернулся в родной Ярославль и вновь занялся любимой фотографией. В основном снимал архитектуру. За свой вклад в развитие фотографии Алексей был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.
Умер Алексей Николаевич в возрасте 76 лет, в январе 1992 года.
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