Те, кто во время массового тестирования находились на больничном, перед выходом на работу должны сдать тест индивидуально. В случае отрицательного результата, специалисту разрешат вернуться на предприятие. Ни одна из установок НПЗ не будет остановлена из-за выявленных случаев.

— С начала марта на ЯНОСе до минимума ограничен выезд в командировки, в случае поездок в неблагополучные с эпидемиологической точки зрения регионы и страны работники должны выполнять рекомендованные Роспотребнадзором и установленные на предприятии меры профилактики, — уточнили в пресс-службе завода.

Тем временем число заболевших COVID-19 в регионе достигло 305. Наибольшее количество выявленных случаев в Ярославле, здесь коронавирусом больны 114 человек.