Стали известны результаты массового тестирования работников ярославского НПЗ на коронавирус, которое проводила частная клиника. Всего обследовали 3600 сотрудников. В их числе не только те, кто постоянно работает на предприятии, но и специалисты подрядных организаций завода.
— Случаи инфицирования выявлены у восьми человек, — прокомментировали в пресс-службе завода «Славнефть-ЯНОС». — Из них четверо являются сотрудниками предприятия, остальные — других организаций. Работники, чей тест оказался положительным, будут сдавать анализ повторно.
Те, кто во время массового тестирования находились на больничном, перед выходом на работу должны сдать тест индивидуально. В случае отрицательного результата, специалисту разрешат вернуться на предприятие. Ни одна из установок НПЗ не будет остановлена из-за выявленных случаев.
— С начала марта на ЯНОСе до минимума ограничен выезд в командировки, в случае поездок в неблагополучные с эпидемиологической точки зрения регионы и страны работники должны выполнять рекомендованные Роспотребнадзором и установленные на предприятии меры профилактики, — уточнили в пресс-службе завода.
Тем временем число заболевших COVID-19 в регионе достигло 305. Наибольшее количество выявленных случаев в Ярославле, здесь коронавирусом больны 114 человек.