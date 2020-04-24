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Ни одна из установок завода не будет остановлена из-за коронавируса

Ни одна из установок завода не будет остановлена из-за коронавируса

Стали известны результаты массового тестирования работников ярославского НПЗ на коронавирус, которое проводила частная клиника. Всего обследовали 3600 сотрудников. В их числе не только те, кто постоянно работает на предприятии, но и специалисты подрядных организаций завода.

— Случаи инфицирования выявлены у восьми человек, — прокомментировали в пресс-службе завода «Славнефть-ЯНОС». — Из них четверо являются сотрудниками предприятия, остальные — других организаций. Работники, чей тест оказался положительным, будут сдавать анализ повторно.

Те, кто во время массового тестирования находились на больничном, перед выходом на работу должны сдать тест индивидуально. В случае отрицательного результата, специалисту разрешат вернуться на предприятие. Ни одна из установок НПЗ не будет остановлена из-за выявленных случаев.

— С начала марта на ЯНОСе до минимума ограничен выезд в командировки, в случае поездок в неблагополучные с эпидемиологической точки зрения регионы и страны работники должны выполнять рекомендованные Роспотребнадзором и установленные на предприятии меры профилактики, — уточнили в пресс-службе завода.

Тем временем число заболевших COVID-19 в регионе достигло 305. Наибольшее количество выявленных случаев в Ярославле, здесь коронавирусом больны 114 человек.

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