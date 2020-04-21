21 апреля вторник
СЕЙЧАС +10°С
usd 74.67
eur 81.10
Тема дня Карта распространения коронавируса
СЕЙЧАС +10°С
usd 74.67
eur 81.10

Все новости

Все новости
По данным мэрии, некоторые территории уже начали прибирать сотрудники районных администраций

По данным мэрии, некоторые территории уже начали прибирать сотрудники районных администраций

Весна — время традиционных субботников, когда ярославцы дружно убирают скопившийся после зимы мусор. Но из-за коронавируса этим планам в этом году не суждено осуществиться.

— Пока не снимут ограничения по самоизоляции, никаких субботников проводиться не будет, — сообщили в департаменте городского хозяйства Ярославля.

В итоге во многих местах сейчас валяются пустые бутылки, бумажки и окурки. Однако в мэрии заверили, что лежать на земле всё это не оставят.

— Уборка города выполняется предприятием «Горзеленхрзстрой». Администрации также проводят уборку в своих районах. Если территория принадлежит собственникам или арендаторам земли, мы обязательно будем с ними сотрудничать и привлекать к уборке. Во дворах работу ведут управляющие компании, — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Если вы увидите участок, который никем не убирается, можно сообщить об этом в единую диспетчерскую службу города по телефону: (4852) 40-40-40 или написать на её страничке в соцсетях.

А у вас в районе чисто?

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК0
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ0
    • ПЕЧАЛЬ0

    Поделиться

    Поделиться

    субботникиуборка города
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (6)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!