Весна — время традиционных субботников, когда ярославцы дружно убирают скопившийся после зимы мусор. Но из-за коронавируса этим планам в этом году не суждено осуществиться.

— Пока не снимут ограничения по самоизоляции, никаких субботников проводиться не будет, — сообщили в департаменте городского хозяйства Ярославля.

В итоге во многих местах сейчас валяются пустые бутылки, бумажки и окурки. Однако в мэрии заверили, что лежать на земле всё это не оставят.

— Уборка города выполняется предприятием «Горзеленхрзстрой». Администрации также проводят уборку в своих районах. Если территория принадлежит собственникам или арендаторам земли, мы обязательно будем с ними сотрудничать и привлекать к уборке. Во дворах работу ведут управляющие компании, — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.