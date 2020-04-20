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Пожилым людям продлят больничный до 30 апреля

Пожилым людям продлят больничный до 30 апреля

Работающим ярославцам старше 65 лет, находящимся на самоизоляции, будет оформлен еще один больничный. Об этом проинформировали в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

— Принято решение о временном порядке дистанционного оформления электронных больничных работающим гражданам 65 лет и старше на период самоизоляции с 20 до 30 апреля. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы, — сообщили в штабе со ссылкой на министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

До этого больничные выдавали на срок 6 по 19 апреля. В правительстве Ярославской области добавили, что в этот раз процедура и порядок будут аналогичными. Ярославский ФСС уже обратился к работодателям с просьбой как можно быстрее направить данные о работниках, которым потребуется продлить больничный. Данные можно предоставить в электронном виде через программы по сдаче отчетности (1С, «Сбис», «Контур» и других), через личный кабинет страхователя на портале фонда. Все вопросы специалистам ФСС можно также задать по телефону горячей линии: (4852) 59-46-29 и через страничку фонда в сети «ВКонтакте».

Напомним, в ярославском отделении Банка России рассказали, как можно не платить кредит полгода из-за коронавируса.

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