Работающим ярославцам старше 65 лет, находящимся на самоизоляции, будет оформлен еще один больничный. Об этом проинформировали в региональном оперативном штабе по коронавирусу.



— Принято решение о временном порядке дистанционного оформления электронных больничных работающим гражданам 65 лет и старше на период самоизоляции с 20 до 30 апреля. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы, — сообщили в штабе со ссылкой на министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

