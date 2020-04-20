Из-за коронавируса ярославцы могут полгода не платить по кредитам

По последним уточнениям, воспользоваться кредитными каникулами можно, если сумма кредита не превышает: 100 тысяч рублей по кредитным картам, 250 тысяч — по потребительским кредитам, 300 тысяч — для ИП, 600 тысяч — по автокредитам, 1,5 миллиона рублей — по ипотеке. Воспользоваться отсрочкой можно будет только один раз. Для этого нужно обратиться в свой банк до 30 сентября 2020 года. После завершения кредитных каникул придется вернуться к регулярным выплатам по новому графику, рассчитанному банком.

— Документами, подтверждающими снижение дохода, могут быть не только справка из налоговой инспекции, но и справка о регистрации на бирже труда, официально оформленный больничный лист и другие документы. Подтверждающие документы могут быть направлены заемщиком кредитору в течение 90 дней после подачи заявления. Будьте предельно внимательны, оценивая, насколько вы соответствуете критериям закона и можете рассчитывать на кредитные каникулы. Если вам сложно самостоятельно оценить свои шансы, проконсультируйтесь у своего кредитора до подачи требования об отсрочке. Если при проверке подтверждающих документов выяснится, что заемщик не соответствует установленным критериям, отсрочка будет отменена, а заемщику придется возместить пропущенные платежи и выплатить неустойку (штрафы, пени), — добавил Евгений Ефремов.