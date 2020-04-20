Из-за коронавируса ярославцы могут полгода не платить по кредитам

Жители Ярославской области в связи с ситуацией с коронавирусом смогут воспользоваться правом на отсрочку платежей по кредитам. Это актуально для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации или у кого-то из-за пандемии снизились доходы. Кредитные каникулы могут длится до полугода.
— По закону граждане могут подать требование о предоставлении кредитных каникул, если их доходы за месяц, предшествующий дате подачи заявления, снизились не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. За кредитными каникулами можно обратиться также, если размер взятого кредита (займа) не превышает установленной правительством РФ максимальной суммы, — пояснил заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов.
По последним уточнениям, воспользоваться кредитными каникулами можно, если сумма кредита не превышает: 100 тысяч рублей по кредитным картам, 250 тысяч — по потребительским кредитам, 300 тысяч — для ИП, 600 тысяч — по автокредитам, 1,5 миллиона рублей — по ипотеке. Воспользоваться отсрочкой можно будет только один раз. Для этого нужно обратиться в свой банк до 30 сентября 2020 года. После завершения кредитных каникул придется вернуться к регулярным выплатам по новому графику, рассчитанному банком.
— Документами, подтверждающими снижение дохода, могут быть не только справка из налоговой инспекции, но и справка о регистрации на бирже труда, официально оформленный больничный лист и другие документы. Подтверждающие документы могут быть направлены заемщиком кредитору в течение 90 дней после подачи заявления. Будьте предельно внимательны, оценивая, насколько вы соответствуете критериям закона и можете рассчитывать на кредитные каникулы. Если вам сложно самостоятельно оценить свои шансы, проконсультируйтесь у своего кредитора до подачи требования об отсрочке. Если при проверке подтверждающих документов выяснится, что заемщик не соответствует установленным критериям, отсрочка будет отменена, а заемщику придется возместить пропущенные платежи и выплатить неустойку (штрафы, пени), — добавил Евгений Ефремов.
Важно также понимать, что в льготный период проценты по кредитам продолжают начисляться — по кредитным картам и потребительским кредитам 2/3 среднерыночной ставки на дату направления заемщиком требования кредитору, по ипотечным кредитам начисляются проценты по ставке, установленной в договоре ипотеки.
Все дополнительные вопросы о кредитных каникулах вы можете задать своему банку. А если считаете, что ваши права ущемляются, обращайтесь в интернет-приемную Банка России на официальном сайте или по тел 8 800 300-30-00.