Публикуем подборку мнений.



Никита Пассажиров:



— Почему Ярославль так не делает? Надо было ограничить въезд ещё две недели назад.



Дмитрий Филиппов:



— Зачем в объезд предлагают? Типа на объездной дороге не схватить короновирус? Бред!



Юлия Перевозчикова:



— А если по работе отправляют в Москву, то тоже дома потом сидеть на самоизоляции?



Денис Пижуев:

— Переславль... Многие москвичи и через Углич ездят. Если изолировать область от москвичей, так со всех сторон.



Гость:



— У москвичей дома построены под дачи в Ярославской и соседних областях. Они же не в гости все пробираются, а на свои законные участки. Как тут быть? Вопрос... А коснись бы любого из нас?



Житель столицы:

— Въезжаем и выезжаем в область, в которой вы живёте, проблем нет! Сидите дома изолируйтесь, дайте нам спокойно погулять по пустым улицам, посмотреть спокойно на достопримечательности!

