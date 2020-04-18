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Тема дня Начали тормозить всех, кто едет со стороны Москвы
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Машины останавливают, с водителями проводят беседы

Машины останавливают, с водителями проводят беседы

Сегодня на въезде в Ярославскую область со стороны Москвы на посту ДПС Переславля-Залесского дежурят чиновники, полиция, Роспотребнадзор и даже Росгвадрия. Всех приезжих просят уйти на самоизоляцию на 14 дней, сообщить о своем прибытии по телефону горячей линии 8 (4852) 40–04–55, при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью, воздержаться от посещения общественных мест. Всех, кто едет через город транзитом, перенаправляют в объезд по окружной дороге.
Видимо, такие меры принимают именно сегодня, потому что беспокоятся из-за наплыва москвичей в переславские храмы на Пасхальное богослужение. Из-за этого в церкви там сегодня пускают по спискам (только постоянных прихожан).
Новость вызвала обсуждение на сайте и в группе 76.RU во «ВКонтакте».

Публикуем подборку мнений.

Никита Пассажиров:

— Почему Ярославль так не делает? Надо было ограничить въезд ещё две недели назад.

Дмитрий Филиппов:

— Зачем в объезд предлагают? Типа на объездной дороге не схватить короновирус? Бред!

Юлия Перевозчикова:

— А если по работе отправляют в Москву, то тоже дома потом сидеть на самоизоляции?

Денис Пижуев:

— Переславль... Многие москвичи и через Углич ездят. Если изолировать область от москвичей, так со всех сторон.

Гость:

— У москвичей дома построены под дачи в Ярославской и соседних областях. Они же не в гости все пробираются, а на свои законные участки. Как тут быть? Вопрос... А коснись бы любого из нас?

Житель столицы:

— Въезжаем и выезжаем в область, в которой вы живёте, проблем нет! Сидите дома изолируйтесь, дайте нам спокойно погулять по пустым улицам, посмотреть спокойно на достопримечательности!

Такую памятку выдают водителям

Такую памятку выдают водителям

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