Сегодня на въезде в Ярославскую область со стороны Москвы на посту ДПС Переславля-Залесского дежурят чиновники, полиция, Роспотребнадзор и даже Росгвадрия. Всех приезжих просят уйти на самоизоляцию на 14 дней, сообщить о своем прибытии по телефону горячей линии 8 (4852) 40–04–55, при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью, воздержаться от посещения общественных мест. Всех, кто едет через город транзитом, перенаправляют в объезд по окружной дороге.
Видимо, такие меры принимают именно сегодня, потому что беспокоятся из-за наплыва москвичей в переславские храмы на Пасхальное богослужение. Из-за этого в церкви там сегодня пускают по спискам (только постоянных прихожан).
Новость вызвала обсуждение на сайте и в группе 76.RU во «ВКонтакте».
Публикуем подборку мнений.
Никита Пассажиров:
— Почему Ярославль так не делает? Надо было ограничить въезд ещё две недели назад.
Дмитрий Филиппов:
— Зачем в объезд предлагают? Типа на объездной дороге не схватить короновирус? Бред!
Юлия Перевозчикова:
— А если по работе отправляют в Москву, то тоже дома потом сидеть на самоизоляции?
Денис Пижуев:
— Переславль... Многие москвичи и через Углич ездят. Если изолировать область от москвичей, так со всех сторон.
Гость:
— У москвичей дома построены под дачи в Ярославской и соседних областях. Они же не в гости все пробираются, а на свои законные участки. Как тут быть? Вопрос... А коснись бы любого из нас?
Житель столицы:
— Въезжаем и выезжаем в область, в которой вы живёте, проблем нет! Сидите дома изолируйтесь, дайте нам спокойно погулять по пустым улицам, посмотреть спокойно на достопримечательности!