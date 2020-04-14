Ярославцы перестали ответственно подходить к самоизоляции. Индекс её в городе, по данным Яндекса, 14 апреля составляет 2,5 балла. Это означает, что на улице много людей.



Судя по статистике, на неделе с 30 марта по 5 апреля индекс самоизоляции был наибольший — от 3 до 3,3 балла. Максимального уровня он достиг в воскресенье, 5 апреля, — 4 балла. После этого пошёл на спад. На прошлой неделе в будние дни он колебался от 2,5 до 2,8 балла, в выходные повысился до 3,4–3,6 балла. На этой неделе второй день среднее суточное значение — 2,5 балла.

