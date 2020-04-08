Людям надоело сидеть дома. Если на прошлой неделе Ярославль действительно выглядел пустынным, то сейчас кажется, что ни о какой эпидемии мы не слышали и знать ничего не желаем о страшном вирусе. Нам хочется ходить по улицам, на которых всё закрыто. Нам хочется гулять в парках и играть с детьми на площадках, которые обвязаны сигнальной лентой.

Это при том, что за прошлые сутки стало в два раза больше заболевших.

Друзья, мы всё понимаем. Но, пожалуйста, давайте беречь свое здоровье и здоровье тех, кто рядом...