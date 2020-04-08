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Спортзалы закрыты...

Спортзалы закрыты...

Людям надоело сидеть дома. Если на прошлой неделе Ярославль действительно выглядел пустынным, то сейчас кажется, что ни о какой эпидемии мы не слышали и знать ничего не желаем о страшном вирусе. Нам хочется ходить по улицам, на которых всё закрыто. Нам хочется гулять в парках и играть с детьми на площадках, которые обвязаны сигнальной лентой.

Это при том, что за прошлые сутки стало в два раза больше заболевших.

Друзья, мы всё понимаем. Но, пожалуйста, давайте беречь свое здоровье и здоровье тех, кто рядом...

Парка вообще то не место для самоизоляции

Парка вообще то не место для самоизоляции

Черный шарф на резинках — и актуально и стильно

Черный шарф на резинках — и актуально и стильно

Ничего не смущает? А вон та полосатая ленточка?

Ничего не смущает? А вон та полосатая ленточка?

Уличные музыканты возвращаются на Кирова

Уличные музыканты возвращаются на Кирова

Ну хотя бы приличное расстояние соблюдено

Ну хотя бы приличное расстояние соблюдено

Автомобилей значительно прибавилось на улицах по сравнению с прошлой неделей

Автомобилей значительно прибавилось на улицах по сравнению с прошлой неделей

Народу в транспорте немного

Народу в транспорте немного

У кафе с фастудом всегда кто-то толпится

У кафе с фастудом всегда кто-то толпится

Уединение на лавочке — это тоже не совсем самоизоляция

Уединение на лавочке — это тоже не совсем самоизоляция

Людей сейчас на улицах много

Людей сейчас на улицах много

Здесь тоже полосатые ленты никого не смущают...

Здесь тоже полосатые ленты никого не смущают...

Подростки в школу не ходят, зато ищут укромные места

Подростки в школу не ходят, зато ищут укромные места

Салоны красоты закрыты

Салоны красоты закрыты

Многие сейчас не решаются выходить из дома без маски

Многие сейчас не решаются выходить из дома без маски

Кажется, что в городе совсем нет тревоги

Кажется, что в городе совсем нет тревоги

Но в глазах прохожих она всё-таки есть

Но в глазах прохожих она всё-таки есть

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