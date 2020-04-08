Русско-печенежские войны длились около века. Как правило, печенеги молниеносно набегали на русские селения и города и так же спешно уходили, забрав невольников, скот и имущество. Орда наносила большой вред сельскому хозяйству и другим ресурсам.



В 1036, согласно «Повести временных лет», киевский князь Ярослав Мудрый на­нёс печенегам итоговое поражение под Киевом, и они пере­ко­че­ва­ли к ви­зан­тийским и венгерским границам.



— Самое худшее то, что они своим множеством превосходят весенних пчёл, и никто ещё не знал, сколькими тысячами или десятками тысяч они считаются: число их бесчисленно, — высказался о печенегах архиепископ Феофилакт.



Коронавирус — это новая весенняя пчела? У нас, поговаривают, тоже точное количество заболевших посчитать невозможно.



Летучие отряды половцев



Половцы — тоже кочевой тюркский народ, имевший свою страну Дешт-и-Кипчак. Это территории современного Казахстана, Северного Кавказа, Приазовья и Северного Причерноморья. Русь воевала с половцами дольше, чем с печенегами, — в среднем 1,5 века. Столкновение усиливалось и противоречиями между раздробленными русскими княжествами, правители которых нередко делали половцев своими союзниками и использовали их отряды в междоусобных войнах.

