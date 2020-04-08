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Владимир Путин призвал сегодня победить заразу коронавирусную — как побеждали уже половцев и печенегов

Владимир Путин призвал сегодня победить заразу коронавирусную — как побеждали уже половцев и печенегов

— Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем, — такими словами президент сегодня подбодрил нацию.

Мы решили вспомнить историю за вас и рассказать, кто такие печенеги, половцы и чем коронавирус похож на них.

Внезапные набеги печенегов

Печенеги — это древний тюркоязычный народ, сфор­ми­ро­вавшийся, ве­ро­ятно, в VII–VIII веках в бас­сей­не реки Сырдарья и в Приаралье, то есть на территории Казахстана и Узбекистана. В IX веке печенеги пе­реко­чевали к Вол­ге, заняв местные степи. Постепенно они прибрали к рукам и дунайские земли, образовав крупную эт­но­по­ли­тическую общ­ность, известную в ис­то­рио­гра­фии как Пе­че­не­гия.

Русско-печенежские войны длились около века. Как правило, печенеги молниеносно набегали на русские селения и города и так же спешно уходили, забрав невольников, скот и имущество. Орда наносила большой вред сельскому хозяйству и другим ресурсам.

В 1036, согласно «Повести временных лет», киевский князь Ярослав Мудрый на­нёс печенегам итоговое поражение под Киевом, и они пере­ко­че­ва­ли к ви­зан­тийским и венгерским границам.

— Самое худшее то, что они своим множеством превосходят весенних пчёл, и никто ещё не знал, сколькими тысячами или десятками тысяч они считаются: число их бесчисленно, — высказался о печенегах архиепископ Феофилакт.

Коронавирус — это новая весенняя пчела? У нас, поговаривают, тоже точное количество заболевших посчитать невозможно.

Летучие отряды половцев

Половцы — тоже кочевой тюркский народ, имевший свою страну Дешт-и-Кипчак. Это территории современного Казахстана, Северного Кавказа, Приазовья и Северного Причерноморья. Русь воевала с половцами дольше, чем с печенегами, — в среднем 1,5 века. Столкновение усиливалось и противоречиями между раздробленными русскими княжествами, правители которых нередко делали половцев своими союзниками и использовали их отряды в междоусобных войнах.

О половцах известно не очень много, но их навыки ведения войны считались довольно развитыми. Они также выбрали для себя тактику внезапных нападений — в основном на слабо защищенные деревни. В полевом бою половецкие ханы грамотно разделяли силы, использовали летучие отряды в авангарде для завязки боя, которые затем подкреплялись атакой основных сил.

26 февраля 1111 года Святополк Изяславич, Владимир Мономах и их союзники во главе большой армии смогли проникнуть так далеко в половецкие степи, как никогда ранее — до самого Дона. Основные силы половецкий хан Шарукан успел вывести из-под удара.

Эпидемия коронавируса в России

О первом заболевшем коронавирусом в России стало известно 2 марта. Сегодня по всей стране насчитывается уже 8672 человека с подтвержденным заболеванием, вылечилось 580 пациентов, умерло 63. В России повсеместно введен режим самоизоляции, ведется борьба с распространением инфекции.

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коронавируспандемияВладимир Путинистория
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