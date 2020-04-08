— Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем, — такими словами президент сегодня подбодрил нацию.
Мы решили вспомнить историю за вас и рассказать, кто такие печенеги, половцы и чем коронавирус похож на них.
Внезапные набеги печенегов
Печенеги — это древний тюркоязычный народ, сформировавшийся, вероятно, в VII–VIII веках в бассейне реки Сырдарья и в Приаралье, то есть на территории Казахстана и Узбекистана. В IX веке печенеги перекочевали к Волге, заняв местные степи. Постепенно они прибрали к рукам и дунайские земли, образовав крупную этнополитическую общность, известную в историографии как Печенегия.
Русско-печенежские войны длились около века. Как правило, печенеги молниеносно набегали на русские селения и города и так же спешно уходили, забрав невольников, скот и имущество. Орда наносила большой вред сельскому хозяйству и другим ресурсам.
В 1036, согласно «Повести временных лет», киевский князь Ярослав Мудрый нанёс печенегам итоговое поражение под Киевом, и они перекочевали к византийским и венгерским границам.
— Самое худшее то, что они своим множеством превосходят весенних пчёл, и никто ещё не знал, сколькими тысячами или десятками тысяч они считаются: число их бесчисленно, — высказался о печенегах архиепископ Феофилакт.
Коронавирус — это новая весенняя пчела? У нас, поговаривают, тоже точное количество заболевших посчитать невозможно.
Летучие отряды половцев
Половцы — тоже кочевой тюркский народ, имевший свою страну Дешт-и-Кипчак. Это территории современного Казахстана, Северного Кавказа, Приазовья и Северного Причерноморья. Русь воевала с половцами дольше, чем с печенегами, — в среднем 1,5 века. Столкновение усиливалось и противоречиями между раздробленными русскими княжествами, правители которых нередко делали половцев своими союзниками и использовали их отряды в междоусобных войнах.
О половцах известно не очень много, но их навыки ведения войны считались довольно развитыми. Они также выбрали для себя тактику внезапных нападений — в основном на слабо защищенные деревни. В полевом бою половецкие ханы грамотно разделяли силы, использовали летучие отряды в авангарде для завязки боя, которые затем подкреплялись атакой основных сил.
26 февраля 1111 года Святополк Изяславич, Владимир Мономах и их союзники во главе большой армии смогли проникнуть так далеко в половецкие степи, как никогда ранее — до самого Дона. Основные силы половецкий хан Шарукан успел вывести из-под удара.
Эпидемия коронавируса в России
О первом заболевшем коронавирусом в России стало известно 2 марта. Сегодня по всей стране насчитывается уже 8672 человека с подтвержденным заболеванием, вылечилось 580 пациентов, умерло 63. В России повсеместно введен режим самоизоляции, ведется борьба с распространением инфекции.