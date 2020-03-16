Ярославцы сдают билеты и отменяют путешествия из-за китайского коронавируса

12,7% участников опроса признались, что им пришлось изменить свои планы на отпуск за границей. Ещё 17,5% сказали, что поедут путешествовать по России. 9,1% ярославцев перенесли поездку на более позднее время в надежде, что распространение вируса удастся остановить и снова возобновится авиасообщение со многими странами. 7,4% поедут туда, где вирус не распространён. Однако подавляющее большинство 53% никуда ехать и не собирались.

Ситуация с распространением по миру китайского коронавируса (COVID-19) меняет планы людей. Так, ярославцы отказываются от путешествий за рубеж в этом году, кто-то даже сдаёт билеты. 76.RU опросил жителей Ярославля о том, как повлияла на их планы на отдых мировая пандемия.

— И пофиг на него. Я всё равно если куда и поеду, то в Крым, — написал Сергей Канатьев.



Но есть и другие примеры, когда людей не останавливают предупреждения и карантины.

— Работаю с детьми (со взрослыми тоже), что поражает — фразы родителей: «Мы все равно поедем в ОАЭ». Задаём вопросы: вы туда летите напрямую или все же через Европу? Вы оцениваете риски? Ответ: «У нас все уже оплачено, летим». Будьте готовы тогда предоставить справку о прохождении карантина. Безголовые родители одного ребенка могут стать головной болью, в лучшем случае множества людей! Народ у нас совсем безграмотен? — рассказала Лариса Колоскова.



По данным Ростуризма, полностью или частично не рекомендованы к посещению в марте следующие страны: Китай, Италия, Южная Корея, Иран, Германия и все страны ЕС, Норвегия, Швейцария. Ограничительные меры ввели: Израиль, Индия, Словакия, Непал, Шри-Ланка, Кипр, Чехия.

Недавно Роспотребнадзор рекомендовал ярославцам дезинфицировать свои гаджеты.