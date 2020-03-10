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Здоровье

«Осторожнее с телефоном»: Роспотребнадзор назвал 7 правил, как спастись от коронавируса

Публикуем инструкцию от ярославского ведомства

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Дезинфекция гаджетов поможет защититься от коронавируса

Дезинфекция гаджетов поможет защититься от коронавируса

Ярославский Роспотребнадзор опубликовал инструкцию, как минимизировать шансы заразиться коронавирусом и что делать, если вы подозреваете у себя эту болезнь.

Для начала в ведомстве отметили, что симптомы у коронавирусной инфекции (COVID-19) такие же, как у гриппа: высокая температура, головная боль, слабость, кашель, боль в мышцах. Может быть тошнота, рвота, диарея. Определить, коронавирус это или нет, можно только с помощью лабораторных исследований. Поэтому при появлении подобных симптомов нужно вызвать врача и следовать его рекомендациям.

При этом специалисты назвали 7 шагов, которые позволят снизить риск заражения:

  • воздержаться от посещения общественных мест: торговых центров, массовых мероприятий, транспорта в часы пик;
  • в общественных местах пользуйтесь медицинскими масками, меняя их каждые 2–3 часа;
  • избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с кашляющими, чихающими людьми;
  • мойте руки с мылом после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми;
  • дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь;
  • ограничьте по возможности тесные объятия и рукопожатия;
  • пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

5 правил поведения при подозрении на коронавирусную инфекцию:

  • оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача;
  • минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и людьми с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку;
  • пользуйтесь при кашле или чиханье одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб;
  • пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой;
  • обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.

Как защищают от коронавируса детей в садиках и школах Ярославля, обсудили на недавнем заседании муниципалитета. Одним из главных пунктов профилактики назвали информирование о прибытии из-за границы детей и их родителей.

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коронавирусРоспотребнадзор
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