«Осторожнее с телефоном»: Роспотребнадзор назвал 7 правил, как спастись от коронавируса

Ярославский Роспотребнадзор опубликовал инструкцию, как минимизировать шансы заразиться коронавирусом и что делать, если вы подозреваете у себя эту болезнь.
Для начала в ведомстве отметили, что симптомы у коронавирусной инфекции (COVID-19) такие же, как у гриппа: высокая температура, головная боль, слабость, кашель, боль в мышцах. Может быть тошнота, рвота, диарея. Определить, коронавирус это или нет, можно только с помощью лабораторных исследований. Поэтому при появлении подобных симптомов нужно вызвать врача и следовать его рекомендациям.
При этом специалисты назвали 7 шагов, которые позволят снизить риск заражения:
- воздержаться от посещения общественных мест: торговых центров, массовых мероприятий, транспорта в часы пик;
- в общественных местах пользуйтесь медицинскими масками, меняя их каждые 2–3 часа;
- избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с кашляющими, чихающими людьми;
- мойте руки с мылом после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми;
- дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь;
- ограничьте по возможности тесные объятия и рукопожатия;
- пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).
5 правил поведения при подозрении на коронавирусную инфекцию:
- оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача;
- минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и людьми с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку;
- пользуйтесь при кашле или чиханье одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб;
- пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой;
- обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.
Как защищают от коронавируса детей в садиках и школах Ярославля, обсудили на недавнем заседании муниципалитета. Одним из главных пунктов профилактики назвали информирование о прибытии из-за границы детей и их родителей.