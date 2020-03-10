«Осторожнее с телефоном»: Роспотребнадзор назвал 7 правил, как спастись от коронавируса

Ярославский Роспотребнадзор опубликовал инструкцию, как минимизировать шансы заразиться коронавирусом и что делать, если вы подозреваете у себя эту болезнь.



Для начала в ведомстве отметили, что симптомы у коронавирусной инфекции (COVID-19) такие же, как у гриппа: высокая температура, головная боль, слабость, кашель, боль в мышцах. Может быть тошнота, рвота, диарея. Определить, коронавирус это или нет, можно только с помощью лабораторных исследований. Поэтому при появлении подобных симптомов нужно вызвать врача и следовать его рекомендациям.

