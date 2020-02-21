«Трогали сено руками»: мэр Ярославля проверил, есть ли яд в корме конноспортивной школы

— Лошадей мы только что смотрели, кого-то кормили. Сено трогали руками, общались с ветеринаром. Нет никаких нареканий, — прокомментировал мэр Ярославля Владимир Волков. — Спортсмены все подтверждают, родители, дети. Когда выходит такая информация, это, с одной стороны, неприятно, с другой — лишняя реклама нашему спортивному сооружению.

Мэр Ярославля выехал с проверкой в конноспортивную школу в Заволжском районе после появления петиции против гибели лошадей в этом месте. Остановить живодёрство в этой школе призвала жительница Ярославля Наталья Мишина. Она утверждает, что животных травят плесневелым кормом.

Со слов главы города, всё же создадут комиссию, которая проверит документы, кормовую базу и дневники — места, где стоят лошади.

— Для того чтобы подобного рода недостоверных информаций не было, — уточнил Владимир Волков.

Вместе с мэром в школу приехала зоозащитница Елена Пыркина, ребёнок которой тоже занимается в этом месте.

— В сегодняшних новостях прочитала эту петицию, была удивлена, я бываю тут практически через день. Никогда я не видела умирающих лошадей и яда в сене. Ни одной худой лошади я там не видела, — дала комментарий на камеру Елена Пыркина.