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«Трогали сено руками»: мэр Ярославля проверил, есть ли яд в корме конноспортивной школы

В Сети появилась петиция против гибели лошадей

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Мэр опроверг всю информацию, опубликованную в петиции&nbsp;

Мэр опроверг всю информацию, опубликованную в петиции 

Мэр Ярославля выехал с проверкой в конноспортивную школу в Заволжском районе после появления петиции против гибели лошадей в этом месте. Остановить живодёрство в этой школе призвала жительница Ярославля Наталья Мишина. Она утверждает, что животных травят плесневелым кормом. 

— Лошадей мы только что смотрели, кого-то кормили. Сено трогали руками, общались с ветеринаром. Нет никаких нареканий, — прокомментировал мэр Ярославля Владимир Волков. — Спортсмены все подтверждают, родители, дети. Когда выходит такая информация, это, с одной стороны, неприятно, с другой — лишняя реклама нашему спортивному сооружению. 

Со слов главы города, всё же создадут комиссию, которая проверит документы, кормовую базу и дневники — места, где стоят лошади. 

— Для того чтобы подобного рода недостоверных информаций не было, — уточнил Владимир Волков. 

Вместе с мэром в школу приехала зоозащитница Елена Пыркина, ребёнок которой тоже занимается в этом месте. 

— В сегодняшних новостях прочитала эту петицию, была удивлена, я бываю тут практически через день. Никогда я не видела умирающих лошадей и яда в сене. Ни одной худой лошади я там не видела, — дала комментарий на камеру Елена Пыркина. 

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конноспортивная школа
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