5 февраля среда
СЕЙЧАС -6°С
usd 63.43
eur 70.13
СЕЙЧАС -6°С
usd 63.43
eur 70.13

Все новости

Все новости
Город

На месте Невского рынка в Ярославле могут построить дома

В правительстве рассматривают возможность реализации здесь крупного инвестиционного проекта

288
1 Обсудить

Поделиться

Сейчас Невский рынок закрыт. Судьба участка под ним решается

Сейчас Невский рынок закрыт. Судьба участка под ним решается

На месте Невского рынка на улице Урицкого в Ярославле могут построить дома. Постановление о целесообразности заключения соглашения между правительством области и обществом с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙ» о реализации масштабного инвестиционного проекта в этом месте в конце января подписал председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко.

Два участка земли на улице Урицкого застройщику могут отдать в аренду без конкурса, так как предполагается, что часть построенного жилья будет передана обманутым дольщикам.

Между тем в правительстве Ярославской области сообщили, что пока движения по данному проекту нет.

— Постановление издано в рамках текущей работы департамента строительства Ярославской области с инвесторами. Содержащаяся в нем информация носит предварительный, рекомендательный характер. Соглашение с компаний «ТЕХСТРОЙ» на данный момент не заключено. Вопрос находится в стадии проработки, — прокомментировали в правительстве.

Как вы относитесь к этой идее?

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК0
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ1
    • ПЕЧАЛЬ0

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    ваш господин
    5 фев 2020 в 13:16

    надо строить многоэтажные публичные дома и побольше терпимости господа😁