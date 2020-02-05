На месте Невского рынка в Ярославле могут построить дома

На месте Невского рынка на улице Урицкого в Ярославле могут построить дома. Постановление о целесообразности заключения соглашения между правительством области и обществом с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙ» о реализации масштабного инвестиционного проекта в этом месте в конце января подписал председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко.



Два участка земли на улице Урицкого застройщику могут отдать в аренду без конкурса, так как предполагается, что часть построенного жилья будет передана обманутым дольщикам.

