«Крови было много»: в ДТП в Ярославской области пострадали четыре человека

На трассе в Тутаевском районе Ярославской области произошло крупное ДТП — на дороге неподалёку от села Емишево столкнулись внедорожник «Лифан» и легковушка «Пежо». Обе машины разбиты и вряд ли подлежат восстановлению. Внедорожник унесло в кювет.

О том, что случилось, рассказала свидетельница ДТП Оксана Ильичёва, которая ехала следом с мужем в сторону Рыбинска.

— Мы ехали сразу за «Лифаном» на расстоянии метров ста. Девочку на «Пежо» вынесло на встречную полосу, она не вошла в поворот, её начало разворачивать, и ей в бок влетел «Лифан», — рассказывает Оксана Ильичёва. — Остановились помочь людям. Девушка на «Пежо» была одна, и с ней всё в порядке. В «Лифане» ехала женщина и трое мужчин. Один из них схватился за живот и не мог встать. У второго рассечено веко, он не понимал, где находится. Крови было много. Но пока я останавливала кровь парню с веком, скорая уже приехала — минут через 10–15.