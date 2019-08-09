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«Крови было много»: в ДТП в Ярославской области пострадали четыре человека

Первая информация от свидетелей. Фото с места

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Пострадавшие ждут скорую

Фото: Оксана Ильичёва / Facebook.com 

На трассе в Тутаевском районе Ярославской области произошло крупное ДТП — на дороге неподалёку от села Емишево столкнулись внедорожник «Лифан» и легковушка «Пежо». Обе машины разбиты и вряд ли подлежат восстановлению. Внедорожник унесло в кювет. 

О том, что случилось, рассказала свидетельница ДТП Оксана Ильичёва, которая ехала следом с мужем в сторону Рыбинска. 

— Мы ехали сразу за «Лифаном» на расстоянии метров ста. Девочку на «Пежо» вынесло на встречную полосу, она не вошла в поворот, её начало разворачивать, и ей в бок влетел «Лифан», — рассказывает Оксана Ильичёва. — Остановились помочь людям. Девушка на «Пежо» была одна, и с ней всё в порядке. В «Лифане» ехала женщина и трое мужчин. Один из них схватился за живот и не мог встать. У второго рассечено веко, он не понимал, где находится. Крови было много. Но пока я останавливала кровь парню с веком, скорая уже приехала — минут через 10–15. 

Как утверждают свидетели, все в машинах были пристёгнуты. Вероятной причиной аварии могло стать то, что девушка на «Пежо» ехала на зимней резине по мокрой дороге. 

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Легковушка ехала на зимней резине 

— В 13 часов поступило сообщение об аварии на трассе. Патруль ГИБДД едет к месту, — сообщили в управлении ГИБДД по Ярославской области в 14 часов. 

Обе машины вряд ли подлежат восстановлению

Обе машины вряд ли подлежат восстановлению

Если вы стали свидетелем аварии, у вас есть фото и видео с места происшествия, сообщите об этом нам: 76@rugion.ru.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
9 авг 2019 в 14:41

Согласно исследованием компании Continental, использование зимних шин летом, ни как не влияет на управляемость автомобиля и величину тормозного пути. Про летние шины зимой, думаю ни кто не спорит.

синеглазка
9 авг 2019 в 14:25

зимняя резина летом так же прекрасна как летняя зимой!

Гена
9 авг 2019 в 14:52

Полностью согласен с синеглазкой😜летом на шипах да в сырую погоду да а поворот , конечно улёт 100% да и тормозной путь дальше