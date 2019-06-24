В Ярославле проверили детские аттракционы: какие нарушения нашли

Проверили все батуты в городе
Фото: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области / Facebook.com
После недавнего ЧП в Рыбинске, где девочка сломала рёбра в парке развлечений, в Ярославле проверили детские батуты. Совет отцов Ярославской области провёл рейд по всем аттракционам, что есть в городе. Проверяли техническое состояние батутов, наличие эксплуатационных документов, медицинских книжек у сотрудников и соблюдаются ли правила техники безопасности.
— Фактическое состояние батутов вызывает сомнение в соответствии с предоставленным документом о сроке их эксплуатации. Информацию о выявленных нарушениях мы направили в правоохранительные органы для принятия процессуального решения, — сказал председатель Совета отцов Алексей Таганов.
В конце мая девочка получила закрытый перелом черепа. Ребёнок качался на качели в одном из дворов Ярославля. Внезапно калечь оборвалась, и семилетняя малышка рухнула на землю. Следователи возбудили уголовное дело.