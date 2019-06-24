24 июня понедельник
СЕЙЧАС +21°С
usd 63.13
eur 71.35
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +21°С
usd 63.13
eur 71.35
Город
Ребёнок пострадал на батуте

В Ярославле проверили детские аттракционы: какие нарушения нашли

Проверка началась после ЧП в Рыбинске, где ветром унесло батут с детьми

Поделиться

823
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Проверили все батуты в городе

Фото: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области / Facebook.com

После недавнего ЧП в Рыбинске, где девочка сломала рёбра в парке развлечений, в Ярославле проверили детские батуты. Совет отцов Ярославской области провёл рейд по всем аттракционам, что есть в городе. Проверяли техническое состояние батутов, наличие эксплуатационных документов, медицинских книжек у сотрудников и соблюдаются ли правила техники безопасности.

— Фактическое состояние батутов вызывает сомнение в соответствии с предоставленным документом о сроке их эксплуатации. Информацию о выявленных нарушениях мы направили в правоохранительные органы для принятия процессуального решения, — сказал председатель Совета отцов Алексей Таганов.

Некоторые батуты нужно утилизировать

В конце мая девочка получила закрытый перелом черепа. Ребёнок качался на качели в одном из дворов Ярославля. Внезапно калечь оборвалась, и семилетняя малышка рухнула на землю. Следователи возбудили уголовное дело.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

батутыаттракционы

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)