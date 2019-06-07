Пол-Ярославля погрузилось во тьму из-за неработающих фонарей: что ответили чиновники

Ярославцы жаловались на отсутствие света на улицах Бабича, Волгоградской, Угличской, Лермонтова, Труфанова, Туманова, Панина, от Тутаевского шоссе до улицы Урицкого со стороны улицы Пионерской, на проспекте Дзержинского, Ленинградском проспекте, Мурманском проезде. И это далеко не весь список улиц, на несколько дней погрузившихся в кромешную тьму.

Жители нескольких районов Ярославля погрузились во тьму. В буквальном смысле. Потому что в Брагино, на Пятёрке, на Суздалке и в Красноперекопском районе нее было освещения ночью в течение нескольких дней.

— Звонил в мэрию, сказали, что обсуждают заключение договора с другой службой, которая будет обслуживать фонари, — рассказал ярославец Юрий Мамошкин.

Три дня назад мы направили запрос в мэрию Ярославля, почему не горит свет на вышеперечисленных улицах и когда его включат. Всё это время чиновники говорили нам, что согласовывают официальный комментарий. И, о чудо, комментарий согласовали именно в тот момент, когда дали освещение.

— В настоящее время в Дзержинском районе и в Красноперекопском районе восстановлена работа сети уличного освещения, — сказали нам в мэрии Ярославля.

И тут же добавили комментарий мэра, переживающего за комфорт ярославцев, как за свой собственный.

— Наша основная задача — обеспечить комфорт для жителей. Качественная и надежная работа наружного освещения является одним из важнейших элементов как благоустройства города, так и безопасности и комфорта ярославцев, — отметил мэр города Ярославля Владимир Волков.

Мы спросили у чиновников, почему уличное освещение не работало в течение нескольких дней, а также стоит ли жителям других районов переживать по этому поводу. Но наши вопросы власти оставили без ответа.