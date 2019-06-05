В Ярославле оштрафовали шоколадную фабрику за то, что та покрасила здание в цвет «яиц дрозда»

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Слишком яркий цвет не вписывается в зоне ЮНЕСКО
Шоколадная фабрика слишком сильно обновила объект культурного наследия. И получила штраф
Кировский районный суд Ярославля оштрафовал арендатора здания на улице Депутатской за слишком яркий цвет. Речь идёт о шоколадной фабрике «Собрание», которая после ремонта выкрасила дома № 5 на этой улице в ярко-бирюзовый цвет. Ярославцы прозвали его цветом «яиц дрозда».
Обновление не оценили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области, арендатору вынесли предписание согласовать новый цвет и перекрасить здание, которое является объектом культурного наследия. Но арендатор этим заниматься не спешил. Чиновники пошли в суд, где судья встал на их сторону.
— В соответствии с пунктом договора аренды, работы на объекте должны выполняться по письменному разрешению департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Указанные работы выполнены компанией «Собрание» без разрешения департамента, — говорится в решении судьи. — Выполненные работы по окраске фасада и оконных блоков, а также по установке козырьков относятся к строительным, в связи с чем для их проведения требуется разрешение департамента.
Суд назначил фабрике штраф в 100 тысяч рублей.
Здание на улице Депутатской, 5 является объектом культурного наследия «Дом жилой с лавками Гарцева», его строительство относят к XIX веку. То, что ярославцы видят сегодня, мало напоминает первозданный вид здания. Более того, этот вид был изменен ещё до арендатора шоколадной фабрики.
— В паспорте объекта культурного наследия «Дом жилой с лавками Гарцева», 1790-е, 1860-е гг., конец XIX — начало XX веков от декабря 1998 года отмечено, что из-за утраты своего первоначального внешнего облика дом выглядит пластически маловыразительным и стилистически нейтральным. В пункте VII-а паспорта указано, что от былого декоративного оформления сохранилась только одна пилястра на восточном углу северного фасада и расположенная над её капителью большая квадратная филенка исчезнувшего фриза антаблемента.
Согласен,цвет принятный,такими цветами когда-то красили дома в микрорайонах нефтестроя ,
Наследие ЮНЕСКО?А почему наследие и охрана ЮНЕСКО не занимаются главы города или они решают или ихние советники советуют ,а продайте дом ипустьвсе личные хозяева дома чередят его,а если что-то не так,то вы власть города типа не причём и вся ответственность на хозяине дома!