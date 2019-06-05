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Город

В Ярославле оштрафовали шоколадную фабрику за то, что та покрасила здание в цвет «яиц дрозда»

Слишком яркий цвет не вписывается в зоне ЮНЕСКО

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Шоколадная фабрика слишком сильно обновила объект культурного наследия. И получила штраф 

Фото: Александра Савельева

Кировский районный суд Ярославля оштрафовал арендатора здания на улице Депутатской за слишком яркий цвет. Речь идёт о шоколадной фабрике «Собрание», которая после ремонта выкрасила дома № 5 на этой улице в ярко-бирюзовый цвет. Ярославцы прозвали его цветом «яиц дрозда».

Обновление не оценили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области, арендатору вынесли предписание согласовать новый цвет и перекрасить здание, которое является объектом культурного наследия. Но арендатор этим заниматься не спешил. Чиновники пошли в суд, где судья встал на их сторону.

 — В соответствии с пунктом договора аренды, работы на объекте должны выполняться по письменному разрешению департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Указанные работы выполнены компанией «Собрание» без разрешения департамента, — говорится в решении судьи. — Выполненные работы по окраске фасада и оконных блоков, а также по установке козырьков относятся к строительным, в связи с чем для их проведения требуется разрешение департамента. 

Суд назначил фабрике штраф в 100 тысяч рублей. 

Здание на улице Депутатской, 5 является объектом культурного наследия «Дом жилой с лавками Гарцева», его строительство относят к XIX веку. То, что ярославцы видят сегодня, мало напоминает первозданный вид здания. Более того, этот вид был изменен ещё до арендатора шоколадной фабрики. 

— В паспорте объекта культурного наследия «Дом жилой с лавками Гарцева», 1790-е, 1860-е гг., конец XIX — начало XX веков от декабря 1998 года отмечено, что из-за утраты своего первоначального внешнего облика дом выглядит пластически маловыразительным и стилистически нейтральным. В пункте VII-а паспорта указано, что от былого декоративного оформления сохранилась только одна пилястра на восточном углу северного фасада и расположенная над её капителью большая квадратная филенка исчезнувшего фриза антаблемента. 

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объект культурного наследия

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КОММЕНТАРИИ (2)

Диллинджер
5 июн 2019 в 17:48

Согласен,цвет принятный,такими цветами когда-то красили дома в микрорайонах нефтестроя ,
Наследие ЮНЕСКО?А почему наследие и охрана ЮНЕСКО не занимаются главы города или они решают или ихние советники советуют ,а продайте дом ипустьвсе личные хозяева дома чередят его,а если что-то не так,то вы власть города типа не причём и вся ответственность на хозяине дома!

Артем
5 июн 2019 в 17:33

А в цвет яиц кого нужно было покрасить? По мне, так лучше обшарпанного кирпича