В Ярославле сделают переходы для любителей зависать в телефоне

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В городе устанавливают светодиодную плитку
Увидеть сигнал светофора можно прямо под ногами
В Ярославле 20 переходов до конца года обещают оборудовать дублирующей сигналы светофора светодиодной плиткой. Заметить зелёный и красный сигнал под ногами ярославцы уже могут на переходе через улицу Первомайскую возле Волковского театра.
— Наша молодёжь всё больше погружается в информационное пространство, — сказал директор департамента городского хозяйства мэрии Сергей Тальянов. — Они идут и смотрят в свои гаджеты, не обращая внимание на светофоры. Чтобы обезопасить наших детей и просто погруженных в интернет жителей и гостей города, мэр принял решение оснастить пешеходные переходы такой плиткой.
Недавно в Ярославском районе на пешеходном переходе появился необычный дорожный знак в виде школьника, переходящего дорогу. Правда, простоял он недолго — через сутки мальчику погнули голову.
Все, конечно, здорово. Не понятно, что зимой будет с этой плиткой, ведь снег у нас с тротуаров не чистят даже в центре города.