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Город

В Ярославле сделают переходы для любителей зависать в телефоне

В городе устанавливают светодиодную плитку

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Увидеть сигнал светофора можно прямо под ногами

Фото: мэрия Ярославля

В Ярославле 20 переходов до конца года обещают оборудовать дублирующей сигналы светофора светодиодной плиткой. Заметить зелёный и красный сигнал под ногами ярославцы уже могут на переходе через улицу Первомайскую возле Волковского театра.

— Наша молодёжь всё больше погружается в информационное пространство, — сказал директор департамента городского хозяйства мэрии Сергей Тальянов. — Они идут и смотрят в свои гаджеты, не обращая внимание на светофоры. Чтобы обезопасить наших детей и просто погруженных в интернет жителей и гостей города, мэр принял решение оснастить пешеходные переходы такой плиткой.

Недавно в Ярославском районе на пешеходном переходе появился необычный дорожный знак в виде школьника, переходящего дорогу. Правда, простоял он недолго — через сутки мальчику погнули голову.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

переходсветофор

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КОММЕНТАРИИ (8)

Кот Матроскин
23 мая 2019 в 08:29

сделайте уже, чтобы вода на переходах не стояла! новаторы, блин..

Гость
23 мая 2019 в 08:56

Все, конечно, здорово. Не понятно, что зимой будет с этой плиткой, ведь снег у нас с тротуаров не чистят даже в центре города.

Димон
23 мая 2019 в 08:30

Лучше ямы на дорогах заделывайте, чем всякую ерунду выдумывать.