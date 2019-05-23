В Ярославле сделают переходы для любителей зависать в телефоне

В Ярославле 20 переходов до конца года обещают оборудовать дублирующей сигналы светофора светодиодной плиткой. Заметить зелёный и красный сигнал под ногами ярославцы уже могут на переходе через улицу Первомайскую возле Волковского театра.



— Наша молодёжь всё больше погружается в информационное пространство, — сказал директор департамента городского хозяйства мэрии Сергей Тальянов. — Они идут и смотрят в свои гаджеты, не обращая внимание на светофоры. Чтобы обезопасить наших детей и просто погруженных в интернет жителей и гостей города, мэр принял решение оснастить пешеходные переходы такой плиткой.

