«Мэрия отказывается от всякой ответственности»: ярославцы о требовании платить за городки

Ведь вместе с этой историей выяснилось, что, оказывается, мэрия тайно приняла постановление , по которому спихнула с себя обязанность обслуживать детские площадки. Эту ситуацию не приняли в социальных сетях. Единственный, кто вступился за эту идею — депутат муниципалитета Дмитрий Соколов, состоящий в фракции «Единая Россия».

В Ярославле администрация района потребовала жителей платить за содержание детского городка во дворе по 26 копеек с квадратного метра в собственности, иначе его демонтируют и детишкам негде будет играть. Этот случай вызвал большое возмущение в социальных сетях.

— Ну вообще, логика есть. Куча дворов, где площадки не востребованы. И не менее тех дворов, где жители хотели бы площадку и согласны на оплату её обслуживания, — считает депутат.

— У нас так-то и библиотеки не очень востребованы. В Ярославле можно оставить «Арену-2000» и алкомаркеты. Остальное так себе по спросу, — высказался активист Темур Абдуллаев. — Вопрос точно не должен зависеть от возможности оплачивать её. Я все больше и больше уверен, что мы не можем себе позволить содержать мэрию.

— Сначала за бюджетные (наши) деньги установить. Теперь за бюджетные же (наши) деньги демонтировать. Вас же, депутаты-чиновники, люди проклянут до седьмого колена! — возмутилась Антонина Бахирева.

— У меня вопрос: а как ранее администрация содержала площадки? Семь лет живу в нашем доме, за это время четыре раза всем двором красили-чистили-укрепляли. Столбы вкапывали, сетку волейбольную вешали. Сейчас-то чего ещё нам делать? — задаётся вопросами Светлана Елфимова.

— Мэрия отказывается от всякой ответственности. Считает, видимо, что её функция — надзор и контроль, плюс взимание платы и выдача постановлений, — размышляет Майк Фролов.

