«Мэрия отказывается от всякой ответственности»: ярославцы о требовании платить за городки

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Администрация требует с жителей плату за содержание детских горок и качелей во дворах
Мэрия всё-таки спихнула ответственность за содержание городков на жителей. Но это мало кого устраивает
В Ярославле администрация района потребовала жителей платить за содержание детского городка во дворе по 26 копеек с квадратного метра в собственности, иначе его демонтируют и детишкам негде будет играть. Этот случай вызвал большое возмущение в социальных сетях.
Ведь вместе с этой историей выяснилось, что, оказывается, мэрия тайно приняла постановление, по которому спихнула с себя обязанность обслуживать детские площадки. Эту ситуацию не приняли в социальных сетях. Единственный, кто вступился за эту идею — депутат муниципалитета Дмитрий Соколов, состоящий в фракции «Единая Россия».
— Ну вообще, логика есть. Куча дворов, где площадки не востребованы. И не менее тех дворов, где жители хотели бы площадку и согласны на оплату её обслуживания, — считает депутат.
— У нас так-то и библиотеки не очень востребованы. В Ярославле можно оставить «Арену-2000» и алкомаркеты. Остальное так себе по спросу, — высказался активист Темур Абдуллаев. — Вопрос точно не должен зависеть от возможности оплачивать её. Я все больше и больше уверен, что мы не можем себе позволить содержать мэрию.
— Сначала за бюджетные (наши) деньги установить. Теперь за бюджетные же (наши) деньги демонтировать. Вас же, депутаты-чиновники, люди проклянут до седьмого колена! — возмутилась Антонина Бахирева.
— У меня вопрос: а как ранее администрация содержала площадки? Семь лет живу в нашем доме, за это время четыре раза всем двором красили-чистили-укрепляли. Столбы вкапывали, сетку волейбольную вешали. Сейчас-то чего ещё нам делать? — задаётся вопросами Светлана Елфимова.
— Мэрия отказывается от всякой ответственности. Считает, видимо, что её функция — надзор и контроль, плюс взимание платы и выдача постановлений, — размышляет Майк Фролов.
— Если где-то нет детских городков, власть их обязана установить. А не уродские клумбы покупать или у другого дома отнимать. Дети в любом доме есть, — пишет Татьяна Прунская. Она говорит о клумбах, которые недавно установили у здания мэрии Ярославля, их тут же прозвали безвкусицей.