«Это вызов властям»: жители Ярославской области обсуждают остановку с диваном

В Ярославской области посетителей социальных сетей привлекли фотографии рыбинской остановки с диваном.



— Кто-то решил проблему отсутствия остановочного павильона, — написал автор снимков в группе «Подслушано в Рыбинске» в социальной сети «ВКонтакте». — Теперь до пяти звёзд не хватает только крыши над головой



На фото видно, что на не оборудованной комплексом остановке стоит диван. Люди тут же начали гадать, откуда он тут взялся: одни считают, что кому-то было лень тащить диван до помойки, другие уверены — кто-то сделал доброе дело.

