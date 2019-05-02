«Это вызов властям»: жители Ярославской области обсуждают остановку с диваном

В Ярославской области посетителей социальных сетей привлекли фотографии рыбинской остановки с диваном.
— Кто-то решил проблему отсутствия остановочного павильона, — написал автор снимков в группе «Подслушано в Рыбинске» в социальной сети «ВКонтакте». — Теперь до пяти звёзд не хватает только крыши над головой
На фото видно, что на не оборудованной комплексом остановке стоит диван. Люди тут же начали гадать, откуда он тут взялся: одни считают, что кому-то было лень тащить диван до помойки, другие уверены — кто-то сделал доброе дело.
— Это вызов администрации города, которая нормальную остановку не может поставить, — считает рыбинец Павел Егоров.
А в Ярославле накануне произошёл инцидент с остановкой, где стоит комплекс. С неё ветром сдуло крышу, и та полетела на людей и автомобили. Ранее мы публиковали видео этого ЧП.