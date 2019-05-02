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Город

«Это вызов властям»: жители Ярославской области обсуждают остановку с диваном

В каком месте можно ждать транспорта, сидя на мягкой мебели

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Так сейчас выглядит остановка в Рыбинске в районе Южного кладбища

Фото: Подслушано в Рыбинске

В Ярославской области посетителей социальных сетей привлекли фотографии рыбинской остановки с диваном.

— Кто-то решил проблему отсутствия остановочного павильона, — написал автор снимков в группе «Подслушано в Рыбинске» в социальной сети «ВКонтакте». — Теперь до пяти звёзд не хватает только крыши над головой

На фото видно, что на не оборудованной комплексом остановке стоит диван. Люди тут же начали гадать, откуда он тут взялся: одни считают, что кому-то было лень тащить диван до помойки, другие уверены — кто-то сделал доброе дело.

В соцсетях люди переживают, что диван быстро испортится из-за дождей

Фото: Подслушано в Рыбинске

— Это вызов администрации города, которая нормальную остановку не может поставить, — считает рыбинец Павел Егоров.

А в Ярославле накануне произошёл инцидент с остановкой, где стоит комплекс. С неё ветром сдуло крышу, и та полетела на людей и автомобили. Ранее мы публиковали видео этого ЧП.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

остановкаприкол

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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
2 май 2019 в 19:30

наверное это подарок от гупернатора!

Василий
2 май 2019 в 18:24

Эта остановка на окружной дороге у кладбища. В ту сторону почти никогда не садятся, только выходят

Гость
2 май 2019 в 18:13

Не советую сидеть на таком диване, там могут быть клопы.