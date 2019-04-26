Большой список недвижимости и богатая жена: стали известны доходы мэра Ярославля

Мэр Ярославля Владимир Волков отчитался о доходах. Сегодня декларация появилась в открытом доступе.



Официально Владимир Волков в 2018 году заработал 1 миллион 285 тысяч 922 рубля 10 копеек. То есть в среднем его доход составил по 107 с небольшим тысяч рублей в месяц, что сопоставимо с официальной зарплатой мэра Ярославля.

Жена градоначальника заработала в прошлом году намного больше — 14 миллионов 567 тысяч 393 рубля 63 копейки.