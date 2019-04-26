Большой список недвижимости и богатая жена: стали известны доходы мэра Ярославля

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Владимир Волков задекларировал доход, сопоставимый с официальной зарплатой мэра
Фото: Владимир Волков
Мэр Ярославля Владимир Волков отчитался о доходах. Сегодня декларация появилась в открытом доступе.
Официально Владимир Волков в 2018 году заработал 1 миллион 285 тысяч 922 рубля 10 копеек. То есть в среднем его доход составил по 107 с небольшим тысяч рублей в месяц, что сопоставимо с официальной зарплатой мэра Ярославля.
Жена градоначальника заработала в прошлом году намного больше — 14 миллионов 567 тысяч 393 рубля 63 копейки.
У мэра Ярославля есть свой жилой дом, земельный участок, Mercedes GL350, мотоцикл BMW и квадроцикл. Также он владеет долями ещё одного дома, двух земельных участков и двух квартир. У супруги Владимира Волкова есть в собственности дом, земельный участок и нежилое помещение. Также у семьи Волковых большой список недвижимости в пользовании.
— Каждый человек должен зарабатывать столько, сколько потратил времени и сил, — считает градоначальник. — И каждый должен стремиться зарабатывать больше.
Владимир Волков переехал в Ярославль в октябре прошлого года, когда был назначен на пост и. о. мэра. Уже через месяц депутаты муниципалитета избрали его на пост главы города.