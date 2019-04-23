«Там жесть реальная»: в Заволжском районе больше 10 лет не могут разгрести незаконную свалку

Жители Заволжского района жалуются на незаконную свалку. Пустырь за улицей Сахарова, где находятся два водоёма и протекает речка Урочь, превратился в мусорное поле и пристанище для бездомных. Рядом с пустырём находятся многоэтажки и частные дома.



Вокруг стоят заржавевшие гаражи Фото: Парк отдыха_Озерная гривка_Ярославль/Vk.com

— Стараниями жителей территория включена в Лесопарковый зеленый пояс города Ярославля. Проблема гаражей и свалки — это один из частных моментов. Но существенный. Там жесть реальная, что в реку течет — страшно думать. Так-то много ли надо, чтобы убить маленькую речку, — считает читатель 76.RU.

Проблема уже поднималась представителями движения Greenpeace в России. Но спустя 13 лет ничего не изменилось. С каждым годом речка Урочь становится все меньше и грязнее.



Когда-то здесь ловили рыбу Фото: Парк отдыха_Озерная гривка_Ярославль/Vk.com

Мусор находится прямо в воде. Фото: Парк отдыха_Озерная гривка_Ярославль/Vk.com

На этом пустыре ярославские активисты хотят развести парк. Местные архитекторы даже разрабатывают проект реконструкции этого места. Возможно, они представят его на областном уровне и будут искать крупного спонсора.



Проект придумал школьник из Ярославля. Идею подхватили взрослые Фото: Евгений Билык

— Информация уже передана в департамент охраны окружающей среды и природопользования. До конца этой недели будут проведены выездные мероприятия. Первым делом нужно выяснить, какой объем свалки и кто собственник участка, — рассказали в пресс-службе департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Если земля находится в муниципальной собственности, то свалку будет разгребать администрация Заволжского района. Если у участка есть собственник, то убирать мусор будет он за свой счёт, но с непосредственным участием регоператора.



Проект будет доработан Фото: Парк отдыха_Озерная гривка_Ярославль/Vk.com

За разведение свалки человека могут наказать штрафом от 2 до 50 тысяч рублей. Организации могут наказать до 250 тысяч рублей.

