«Там жесть реальная»: в Заволжском районе больше 10 лет не могут разгрести незаконную свалку

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8 апреля 2019
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Местные жители мечтают увидеть здесь парк отдыха, а не горы мусора
Фото: Парк отдыха_Озерная гривка_Ярославль/Vk.com
Жители Заволжского района жалуются на незаконную свалку. Пустырь за улицей Сахарова, где находятся два водоёма и протекает речка Урочь, превратился в мусорное поле и пристанище для бездомных. Рядом с пустырём находятся многоэтажки и частные дома.
— Стараниями жителей территория включена в Лесопарковый зеленый пояс города Ярославля. Проблема гаражей и свалки — это один из частных моментов. Но существенный. Там жесть реальная, что в реку течет — страшно думать. Так-то много ли надо, чтобы убить маленькую речку, — считает читатель 76.RU.
Проблема уже поднималась представителями движения Greenpeace в России. Но спустя 13 лет ничего не изменилось. С каждым годом речка Урочь становится все меньше и грязнее.
На этом пустыре ярославские активисты хотят развести парк. Местные архитекторы даже разрабатывают проект реконструкции этого места. Возможно, они представят его на областном уровне и будут искать крупного спонсора.
— Информация уже передана в департамент охраны окружающей среды и природопользования. До конца этой недели будут проведены выездные мероприятия. Первым делом нужно выяснить, какой объем свалки и кто собственник участка, — рассказали в пресс-службе департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
Если земля находится в муниципальной собственности, то свалку будет разгребать администрация Заволжского района. Если у участка есть собственник, то убирать мусор будет он за свой счёт, но с непосредственным участием регоператора.
За разведение свалки человека могут наказать штрафом от 2 до 50 тысяч рублей. Организации могут наказать до 250 тысяч рублей.
Если вы увидели незаконную свалку, сфотографируйте её и отправьте по электронной почте в департамент охраны окружающей среды и природопользования. Также работает горячая линия, куда можно пожаловаться: 40-02-30.
А на прошлой неделе в Дзержинском районе ярославец в одиночку прибрал парк. Он рассказал, что на этом не остановится.