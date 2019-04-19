«Здесь хуже, чем в тюрьме»: как в Ярославле люди выживают в доме без тепла, газа и воды

Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
10 апреля 2019
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8 апреля 2019
Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
— Вам точно сюда? — спросил таксист, когда привёз нас к дому № 2 на переулке Жуковского.
Серый двухэтажный дом с выбитыми окнами и огромными трещинами, кажется, обрушится прямо сейчас. Неужели здесь кто-то может жить?
Здание выходит на Тормозное шоссе. Вокруг дома — сгнившие сарайки и мусор. Осколки кирпичей, доски, детские игрушки, керамические тарелки, бутылки — все вперемешку с грязью.
Сюда на днях приезжали общественники — и ужаснулись. И по их отчёту было понятно, что состояние дома ужасно. Но вживую всё оказалось ещё хуже.
В доме три подъезда, два из которых заброшены. Там уже год никто не живёт. Кому-то дали квартиры, а кто-то снимает за свои деньги. В крайнем подъезде живут три семьи. Слышно, как за железной дверью лает большой пёс. Воняет плесенью.
Здесь хуже, чем в тюрьме
Нам открыл дверь единственный жилец, который был днём дома, — Владимир. Здесь живёт его сестра с двумя сыновьями. Один грудной, а второму пять лет. Мужчина приехал погостить, повидать племянников.
— Здесь хуже, чем в тюрьме. Там хоть вода есть, канализация, а здесь нет ничего, — говорит Владимир. — Было бы куда идти — давно бы ушли. А так куда? На улицу? Без вариантов.
В 2007 году этот дом признали непригодным для жизни, а в 2013-м — аварийным. По сути, здесь нельзя жить. В доме есть лишь электричество. Других удобств нет.
Владимир рассказал: в дом часто заглядывают бездомные. Вытаскивают трубы, железо — всё, что оставили прежние хозяева.
Под домом находится выгребная яма. Её не вычищали 20 лет, поэтому канализация выливается прямо под окна. Владимир рассказал, что после дождя жижа поднимается, и по всему дому расползается невыносимая вонь.
— Мы живём как на бочке с порохом. Когда-нибудь она взорвётся. Упадёт дом ночью. Слышно даже, как стены трещат, — говорит мужчина.
Крысы размером с кошек
Сестра Владимира Анжелика рассказала по телефону, что она и её соседка Ирина обращались в районную администрацию. Но там сказали ждать до 2025 года, ссылаясь на то, что сейчас денег на новое жильё нет.
— Я живут тут уже 30 лет. Спать невозможно. У нас по квартире бегают крысы, как кошки. Я уже не знаю, как их и травить.
— Колонка, из которой берём воду, часто ломается, а зимой вообще замерзает. Там очень грязная вода. Бывает, нужно 20 минут ждать, пока она прочистится. А иногда вода цветом, как квас. Люди сюда мусор бросают, а мы эту воду пьем, — говорит женщина.
— Мы изучили переписку жильцов с властями. Некоторые квартиры расселили через суд. Оставшиеся планируется расселить в следующем году, конкретный срок не обозначен. Но я даже представлять не хочу, что будет с этим домом, условно говоря, через год. Ситуация критическая, помочь людям нужно как можно быстрее, — отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.
Анжелика и рада бы снимать жильё, как её бывшая соседка. Но лишних десяти тысяч у женщины нет. Поэтому ей остаётся ждать и надеяться на скорейшее переселение. Главное, чтоб не повторилось истории, как в Переславле-Залесском. Там жильцов из аварийного дома переселили в такой же.