«Здесь хуже, чем в тюрьме»: как в Ярославле люди выживают в доме без тепла, газа и воды

Серый двухэтажный дом с выбитыми окнами и огромными трещинами, кажется, обрушится прямо сейчас. Неужели здесь кто-то может жить?

— Вам точно сюда? — спросил таксист, когда привёз нас к дому № 2 на переулке Жуковского.

Сюда на днях приезжали общественники — и ужаснулись. И по их отчёту было понятно, что состояние дома ужасно. Но вживую всё оказалось ещё хуже.

Здание выходит на Тормозное шоссе. Вокруг дома — сгнившие сарайки и мусор. Осколки кирпичей, доски, детские игрушки, керамические тарелки, бутылки — все вперемешку с грязью.

В третьем подъезде, где ещё живут люди, — огромная трещина размером с два этажа

В доме три подъезда, два из которых заброшены. Там уже год никто не живёт. Кому-то дали квартиры, а кто-то снимает за свои деньги. В крайнем подъезде живут три семьи. Слышно, как за железной дверью лает большой пёс. Воняет плесенью.

Здесь хуже, чем в тюрьме

Нам открыл дверь единственный жилец, который был днём дома, — Владимир. Здесь живёт его сестра с двумя сыновьями. Один грудной, а второму пять лет. Мужчина приехал погостить, повидать племянников.



— Здесь хуже, чем в тюрьме. Там хоть вода есть, канализация, а здесь нет ничего, — говорит Владимир. — Было бы куда идти — давно бы ушли. А так куда? На улицу? Без вариантов.



В 2007 году этот дом признали непригодным для жизни, а в 2013-м — аварийным. По сути, здесь нельзя жить. В доме есть лишь электричество. Других удобств нет.

