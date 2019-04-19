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    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Город
Фоторепортаж

«Здесь хуже, чем в тюрьме»: как в Ярославле люди выживают в доме без тепла, газа и воды

Фоторепортаж из места, в котором опасно даже просто находиться

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Люди 12 лет ждут расселения

Фото: Александра Савельева

— Вам точно сюда? — спросил таксист, когда привёз нас к дому № 2 на переулке Жуковского.

Серый двухэтажный дом с выбитыми окнами и огромными трещинами, кажется, обрушится прямо сейчас. Неужели здесь кто-то может жить?

Так дом выглядит снаружи. Внутри — кошмар

Фото: Александра Савельева

Здание выходит на Тормозное шоссе. Вокруг дома — сгнившие сарайки и мусор. Осколки кирпичей, доски, детские игрушки, керамические тарелки, бутылки — все вперемешку с грязью.

Сюда на днях приезжали общественники — и ужаснулись. И по их отчёту было понятно, что состояние дома ужасно. Но вживую всё оказалось ещё хуже.

В третьем подъезде, где ещё живут люди, — огромная трещина размером с два этажа

Фото: Александра Савельева

В доме три подъезда, два из которых заброшены. Там уже год никто не живёт. Кому-то дали квартиры, а кто-то снимает за свои деньги. В крайнем подъезде живут три семьи. Слышно, как за железной дверью лает большой пёс. Воняет плесенью.

Зимой со второго этажа съехал последний жилец

Фото: Александра Савельева

Остатки былой роскоши

Фото: Александра Савельева

Людей переселили в Норское

Фото: Александра Савельева

Здесь хуже, чем в тюрьме

Нам открыл дверь единственный жилец, который был днём дома, — Владимир. Здесь живёт его сестра с двумя сыновьями. Один грудной, а второму пять лет. Мужчина приехал погостить, повидать племянников.

— Здесь хуже, чем в тюрьме. Там хоть вода есть, канализация, а здесь нет ничего, — говорит Владимир. — Было бы куда идти — давно бы ушли. А так куда? На улицу? Без вариантов.

В 2007 году этот дом признали непригодным для жизни, а в 2013-м — аварийным. По сути, здесь нельзя жить. В доме есть лишь электричество. Других удобств нет. 

Газа в квартирах тоже нет. Приходится пользоваться газовым баллоном

Фото: Александра Савельева

Владимир рассказал: в дом часто заглядывают бездомные. Вытаскивают трубы, железо — всё, что оставили прежние хозяева.

Отопления нет давно. Зимой в квартире очень холодно. Жильцы пользуются маленькими обогревателями

Фото: Александра Савельева

Утепляются как могут

Фото: Александра Савельева

Под домом находится выгребная яма. Её не вычищали 20 лет, поэтому канализация выливается прямо под окна. Владимир рассказал, что после дождя жижа поднимается, и по всему дому расползается невыносимая вонь.

На одной вере и держится, похоже, этот дом

Фото: Александра Савельева

— Мы живём как на бочке с порохом. Когда-нибудь она взорвётся. Упадёт дом ночью. Слышно даже, как стены трещат, — говорит мужчина.

Трудно даже представить, что дом — жилой

Фото: Александра Савельева

Крысы размером с кошек

Сестра Владимира Анжелика рассказала по телефону, что она и её соседка Ирина обращались в районную администрацию. Но там сказали ждать до 2025 года, ссылаясь на то, что сейчас денег на новое жильё нет.

— Я живут тут уже 30 лет. Спать невозможно. У нас по квартире бегают крысы, как кошки. Я уже не знаю, как их и травить.

Водопровода в квартирах нет, поэтому Анжелика и её соседи ходят на колонку

Фото: Александра Савельева

— Колонка, из которой берём воду, часто ломается, а зимой вообще замерзает. Там очень грязная вода. Бывает, нужно 20 минут ждать, пока она прочистится. А иногда вода цветом, как квас. Люди сюда мусор бросают, а мы эту воду пьем, — говорит женщина.

— Мы изучили переписку жильцов с властями. Некоторые квартиры расселили через суд. Оставшиеся планируется расселить в следующем году, конкретный срок не обозначен. Но я даже представлять не хочу, что будет с этим домом, условно говоря, через год. Ситуация критическая, помочь людям нужно как можно быстрее, — отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.

Анжелика и рада бы снимать жильё, как её бывшая соседка. Но лишних десяти тысяч у женщины нет. Поэтому ей остаётся ждать и надеяться на скорейшее переселение. Главное, чтоб не повторилось истории, как в Переславле-Залесском. Там жильцов из аварийного дома переселили в такой же.

Везде — жизнь

Фото: Александра Савельева

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ТЕГИ

аварийные дома

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КОММЕНТАРИИ (3)

Мел
19 апр 2019 в 18:20

У всех в платежках была и есть строка - обслуживание и ремонт жилья! Но почему то, в одних домах, ремонт иногда производится, а в других - нет! Жилье , путём бездействия, доводится до аварийного состояния, причем , жаловаться в УК - бесполезно! И расселеют, дома с выгодным местоположением, большим участком земли, что бы потом - многоэтажку воткнуть. Так что - жители платят за все, а ремонта - не имели и не имеют. Администраторы ведут себя так, как будто жители подарков каких то для себя требуют, а они - своё требуют! Не делали ремонта, не обслуживали, довели жильё до ветхого состояния - так расселяйте тогда, вам за столько лет в десятикратном размере все оплатили! Когда прекратится это безобразие в сфере ЖКХ? Чиновники, пора обратить внимание на экономику своей страны! Ведь без "туалетов" ещё в центре города живём, фасады - как после бомбежки!

Гость
19 апр 2019 в 17:39

Ну потерпите , надо же Сирии помочь , Венесуэле пару тонн лекарств , Парижу надо денег выделить на Нотр дам , Им безразлично на свой народ , а вы за них продолжаете голосовать .

Гость
19 апр 2019 в 19:42

опять этот кремлебот минусы наставил