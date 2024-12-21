Многодетная мама лечит старых Дедов Морозов. Все из-за игрушки, потерянной при пожаре

Любовь мечтала найти Деда Мороза из своего детства Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Любовь Козлова — из поселка Старопышминск Свердловской области. Дома она устроила мастерскую Дедов Морозов и вот уже семь лет спасает старых новогодних волшебников. Рукодельница покупает сломанные и потрепанные советские игрушки с рук и возвращает им былой вид. В гости к мастерице заглянул E1.RU.

Рукодельница спасает старых Дедов Морозов Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

У Любови четверо детей, она посвятила себя их воспитанию. Куклы для нее всегда были просто хобби. Много лет она шила мишек Тедди и ездила с ними на выставки, а когда ждала рождения младшего сына, увлеклась производством ватных игрушек. Тогда и вспомнила о своем первом Деде Морозе.

— Мне хотелось найти такого, как тот, что был у меня в детстве. Полностью из ваты. Помню, как лежала у елки и пальчиком ему шубу разглаживала, как желание загадывала, — рассказывает Любовь. — Бабушка прятала его от меня всё время. То в стайку (так на Урале и в Сибири называют сарай. — Прим. ред.) отнесет, то в подвал, а я находила его всегда. Притаскивала сама, под елочку ставила.

Эти Деды Морозы стоят в очереди на реставрацию Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Присмотритесь: наверняка у вас в семье был похожий Дед Мороз Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Дед Мороз, который был у нее в детстве, сгорел при пожаре. Любовь решила найти такого же на сайте объявлений и купить с рук. Но пока искала, приглядела полсотни других.

— Как-то они тут накопились незаметно. Думаю: ой, и этот классный, и этого вот жалко. Надо ему что-то подклеить, почистить, и будет, как новенький, — говорит мастерица. — Руки у них обычно страдают, потому что дети дергают, шевелят. И мешки, и посохи теряют они.

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Любовь говорит, что она не реставрирует, а лечит новогодних волшебников. Некоторых приходится буквально собирать заново. Они попадают к ней с разорванными шубами и побитыми лицами.

Все экспонаты — выпускники советских фабрик игрушек и артелей. Там их собирали из дешевых материалов и сора, который волшебники прячут под своими шубами или в мешках.

У Деда Мороза ленинградской фабрики особая ухмылка Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

— Это, так скажем, отходы легкой промышленности. Находила в мешках у них старые газеты, ткань, обрезки меха, — говорит Любовь. — Ремонтировала Деда Мороза свердловской фабрики. Там внутри были газеты, про Хрущева написано, какой-то съезд. Почитала, что там происходило.

Снегурочка лишилась шубки Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Мастерица стремится к тому, чтобы вернуть Дедам Морозам и Снегурочкам точный прежний вид, поэтому восстанавливает их по советскому каталогу Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











По экспонатам Любови можно изучать географию. Ватных Дедов Морозов производили по всему Советскому Союзу. У каждой фабрики новогодний старец имел свои лицо и наряд. Самому старому дедушке в коллекции мастерицы перевалило за семьдесят.

— Один из первых Дедов Морозов достался мне совсем недорого, его сделали на воронежской фабрике, на фанере сохранилась надпись: «Аня! С Новым годом от деды Коли». Какой-то дедушка подарил внучке, — рассказывает рукодельница.

В коллекции Любови есть Деды Морозы из папье-маше Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Экспонаты Любовь хранит дома на полках Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Ремонт Дедов Морозов стал для Любови уже не просто увлечением, но и заработком. Клиенты приносят ей на лечение новогодних волшебников.

Кроме того, мастерица освоила советскую технологию и создает из ваты новых Морозов — их у нее можно купить.

Однако многие экспонаты Любовь не продает — они для нее бесценны.