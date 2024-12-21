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Страна и мир Пустые полки магазинов, нищета, но рай для туристов. Нефтяник рассказал о путешествии на Кубу

Пустые полки магазинов, нищета, но рай для туристов. Нефтяник рассказал о путешествии на Кубу

Турист не рекомендует ехать в страну за свой счет

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38 комментариев

Турист провел на Кубе чуть больше двух недель

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Сотрудники «Роснефти» в ХМАО раз в пять лет имеют право отдохнуть на Кубе. Ежегодно компания отправляет туда тысячи нефтяников со всей страны, путевка практически бесплатная, нужно вернуть лишь 13% налога. Читатель получил такую возможность и рассказал 86.RU о том, что увидел на Острове свободы.

Наш герой не захотел, чтобы в публикации звучало его имя, поэтому назовем его просто «читателем». Он впервые побывал на Кубе: поразили менталитет местных жителей, их радушие, удивили разнообразие природы и красота Карибского моря. Читатель летел до Кубы из Сургута 14,5 часов, пересадка в Москве отняла 3,5 часа.

Море, по словам героя, невероятно чистое

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— Разнообразие животных и птиц впечатляет, конечно. Мы были в нескольких заповедниках, где рассказывали о местных флоре и фауне, там обитает более 400 видов птиц, разнообразные крокодилы. Отдельно можно отметить очень чистое море, есть коралловые рифы, можно посмотреть рыбок и покормить их, — рассказывает наш собеседник.

На Кубе более 400 видов птиц

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На острове можно увидеть разнообразных животных

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Этот крокодил ни разу не моргнул во время съемки

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По словам нефтяника, на улице можно без труда встретить пионера или октябренка. Уже более 50 лет государство живет под лозунгом победившей революции Patria o Muerte, что в переводе на русский звучит как «Родина или смерть».

Долгие годы Куба находится под санкциями

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 — Когда ты впервые оказываешься там, удивляешься, будто попал в такой тропический Советский Союз: повсюду старые советские и европейские автомобили, дефицит, продукты по талонам и прочее. Тем не менее кубинцы — жизнерадостный и гостеприимный народ, туристическая сфера говорит на русском. Главное желание местных, наверное, — Кубу покинуть, потому как жить там очень тяжело. Другое дело отдыхать. Всё на контрастах: куча еды в ресторанах, лобстеры, морепродукты, вкуснейшие сыры — местным это недоступно, — говорит нефтяник.

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Для туристов есть магазины, где можно приобрести практически всё. На полках супермаркетов для местных может быть всего один товар — обычное дело для Кубы. Из-за санкций дефицит в стране на все товары, в том числе на продукты, кубинцы вынуждены выстаивать огромные очереди, чтобы закупиться. В среднем граждане страны в месяц могут зарабатывать всего несколько десятков долларов, при этом цена за пачку подгузников достигает 45 долларов. Делать фото туристам в супермаркетах запрещено.

Наш собеседник нашел в супермаркете лишь алкоголь и кофе

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Местные зарабатывают тем, что торгуют на рынках, обслуживают туристов и часто продают наркотики, хоть на Кубе за это грозят огромные тюремные сроки — до 30 лет заключения. Проблема в том, что вся туристическая сфера принадлежит государству, и кубинцы вынуждены платить высокие налоги на прибыль.

— Каждый торгует, чем может — там большая проституция, проблемы с наркотиками, очень много торговцев. Много кто сувениры делает, кто-то организует экскурсии, кто-то занимается извозом. Это всё черный нелегальный рынок, потому как всё, что есть на Кубе для туристов, принадлежит государству. Если ты открываешь свой отель, то 51% сразу переходит в казну, а люди на грани выживания, поэтому они, по сути, зарабатывают леваком, — добавляет нефтяник.

Среди достопримечательностей турист выделяет крепость Эль-Морро в Гаване. Это оборонительное сооружение построили в 1589 году испанцы, оно защищает бухту. Со стен крепости открываются шикарные виды на Гавану, а внутри находится исторический музей. На территории можно увидеть старинные пушки, а стены сооружения выдержали нападения англичан. Боевое крещение крепость прошла во время Семилетней войны, в 1762 году, когда ею командовал морской офицер Луис Висенте де Веласко-и-Исла.

— Я пешком исходил весь Варадеро, дважды бывал в Гаване — один раз с гидом, второй раз нашел каршеринг. Мне очень понравились города, сама атмосфера. Еда очень вкусная, особенно экзотическая, больше всего понравилось мясо черепахи — это что-то между бараниной и говядиной. Крокодил неплохой на вкус, похож на курицу и рыбу одновременно. Очень вкусное пиво, море белого прекрасного рома, местный кофе шикарный. Один раз за время моего пребывания обрушился ураган «Рафаэль» — нас пришлось переселять в другой отель, потому как не было света и интернета. За свой счет я не рекомендую туда ехать, потому как будет ну очень дорого, — завершает рассказ турист.

ПО ТЕМЕ
Путешествия Куба 2024 год Остров Свободы Гавана Нефтяная отрасль
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Комментарии
38
Гость
21 декабря, 17:39
Для туристов рай, а для своих ад.
Гость
21 декабря, 17:09
Многополярный Мир он такой
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