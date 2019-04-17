«Не хотим обогащать гипермаркеты»: жители Брагино взбунтовались против сноса легендарного «Аквилона»

— Демонтировать! — ярославский областной суд оставил в силе решение Дзержинского районного суда о признании брагинского торгового центра «Аквилон» самовольной постройкой. Собственнику дали десять дней на демонтаж.

И хотя с виду кажется, что «Аквилон» — это всего лишь большой ларёк рядом с кинотеатром «Победа», для жителей Брагино это место ценно. Почему? Мы отправились в торговый центр, чтобы своими глазами увидеть, что сейчас происходит в «Аквилоне» и насколько он нужен местным жителям, когда в нескольких шагах от большинства домов есть большие сетевые магазины.

На входе в торговый центр, обшитый стареньким сайдингом, под облезлой надписью «Аквилон» встречает ещё одна — «Брагино здесь». Внутри ряды с небольшими ларёчками, в которых продают рыбу, бакалею, молочку. Снуют люди. Разгар рабочего дня, но покупателей много. Больше всего посетителей пенсионного возраста, но от прилавка к прилавку ходят и молодые женщины.

В разгар рабочего дня в торговом центре много покупателей Фото: Елена Вахрушева

— Вы что тут снимаете? — обращается ко мне мужчина.

Я представляюсь, говорю, что хотела запечатлеть «Аквилон», пока его не снесли. — Мы за три дня больше двух тысяч подписей собрали против сноса, — говорит мужчина, а потом громко кричит: — Тут пресса! И вот вокруг меня уже собирается толпа из посетителей и продавцов, наперебой говорящих о том, как любят этот магазин. — Мы все против! — Как же так? Такой хороший магазин! — Тут всё рядышком, каждый день сюда ходим! — И цены нормальные, даже ниже акций в сетевых магазинах, и продукты свежие, не то что в крупных гипермаркетах — лежат неделями. К всеобщему протесту против сноса присоединяется женщина с маленькой собакой и тележкой, набитой продуктами.

— Зачем нам надо ещё больше обогащать богатых — все эти гипермаркеты? К этому магазину придираются! — говорит она. Собачка поддерживает хозяйку звонким лаем. — В любую сумку заглядывайте — никто с пустом не ушёл!

Пенсионеры предпочитают маленькие магазинчики большим гипермаркетам Фото: Елена Вахрушева

— Цены здесь самые демократичные, — говорит покупательница Ирина Романова. — Ассортимент хороший: и яйца, и молочные продукты, даже те, которых не найти в других магазинах, например, вологодская продукция. Зелень, фрукты, овощи. Нам очень нравится, что мясо свежее, а недавно открылся новый магазинчик, в который привозят свежую рыбу с Рыбинского водохранилища. Где нам ещё свежую рыбу купить? Ехать на Дзержинский рынок — очень неудобно, особенно пенсионерам. А здесь пришёл и всё, что нужно, всё купил. В кольцо покупателей врываются продавцы. — Наша мэрия думает о том, что сейчас 300 человек останутся без работы? Что нам делать, как кормить семьи, на что нам жить?! — возмущается продавец Наталья Маслова. Возмущает предпринимателей ещё и то, что совсем рядом стоят похожие ларьки, с которыми, по словам продавцов, недавно заключили договор аренды земли на 8 лет.

Жители Брагино удивляются, почему вместо того, чтобы сносить «Аквилон», не разобраться с недостроем Фото: Елена Вахрушева

— Мы и дорогу готовы отремонтировать, и фасад здания отремонтировать, но нам не дают, — говорят предприниматели. — Зачем мы понадобились? Почему не соседние ларьки или не долгострой, который рядом. К долгострою, кстати, у большинства работающих тут есть претензии. — Там собирались строить торговый комплекс, — говорят продавцы, — Нам всем предложили скинуться и таким образом выкупить себе там место. Некоторые квартиры продавали, вложили больше чем по миллиону рублей! А потом застройщик разорился, стройку бросил и денежки наши все пропали. Вернуть их уже и не рассчитываем, но почему не использовать ту землю и не дать нам спокойно работать!

Сейчас в торговом центре работают сотни людей Фото: Елена Вахрушева

Между собой предприниматели шепчутся, что на землю уже есть претендент.

— «Аквилон» купила компания, деньги уже заплатили, а теперь требуют землю, — говорит владелец одного из магазинчиков Рафаэл. — Вот поэтому нас всех отсюда выселяют и отдают всё одному барину.

Мы отправили запрос в мэрию Ярославля, чтобы узнать, есть ли у жителей Брагино хоть какой-то шанс, чтобы сохранить «Аквилон».

