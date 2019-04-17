«Не хотим обогащать гипермаркеты»: жители Брагино взбунтовались против сноса легендарного «Аквилона»

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По решению суда, существовать торговому центру остаётся несколько дней
Фото: Елена Вахрушева
— Демонтировать! — ярославский областной суд оставил в силе решение Дзержинского районного суда о признании брагинского торгового центра «Аквилон» самовольной постройкой. Собственнику дали десять дней на демонтаж.
И хотя с виду кажется, что «Аквилон» — это всего лишь большой ларёк рядом с кинотеатром «Победа», для жителей Брагино это место ценно. Почему? Мы отправились в торговый центр, чтобы своими глазами увидеть, что сейчас происходит в «Аквилоне» и насколько он нужен местным жителям, когда в нескольких шагах от большинства домов есть большие сетевые магазины.
На входе в торговый центр, обшитый стареньким сайдингом, под облезлой надписью «Аквилон» встречает ещё одна — «Брагино здесь». Внутри ряды с небольшими ларёчками, в которых продают рыбу, бакалею, молочку. Снуют люди. Разгар рабочего дня, но покупателей много. Больше всего посетителей пенсионного возраста, но от прилавка к прилавку ходят и молодые женщины.
— Вы что тут снимаете? — обращается ко мне мужчина.
Я представляюсь, говорю, что хотела запечатлеть «Аквилон», пока его не снесли.
— Мы за три дня больше двух тысяч подписей собрали против сноса, — говорит мужчина, а потом громко кричит: — Тут пресса!
И вот вокруг меня уже собирается толпа из посетителей и продавцов, наперебой говорящих о том, как любят этот магазин.
— Мы все против!
— Как же так? Такой хороший магазин!
— Тут всё рядышком, каждый день сюда ходим!
— И цены нормальные, даже ниже акций в сетевых магазинах, и продукты свежие, не то что в крупных гипермаркетах — лежат неделями.
К всеобщему протесту против сноса присоединяется женщина с маленькой собакой и тележкой, набитой продуктами.
— Зачем нам надо ещё больше обогащать богатых — все эти гипермаркеты? К этому магазину придираются! — говорит она. Собачка поддерживает хозяйку звонким лаем.
— В любую сумку заглядывайте — никто с пустом не ушёл!
— Цены здесь самые демократичные, — говорит покупательница Ирина Романова. — Ассортимент хороший: и яйца, и молочные продукты, даже те, которых не найти в других магазинах, например, вологодская продукция. Зелень, фрукты, овощи. Нам очень нравится, что мясо свежее, а недавно открылся новый магазинчик, в который привозят свежую рыбу с Рыбинского водохранилища. Где нам ещё свежую рыбу купить? Ехать на Дзержинский рынок — очень неудобно, особенно пенсионерам. А здесь пришёл и всё, что нужно, всё купил.
В кольцо покупателей врываются продавцы.
— Наша мэрия думает о том, что сейчас 300 человек останутся без работы? Что нам делать, как кормить семьи, на что нам жить?! — возмущается продавец Наталья Маслова.
Возмущает предпринимателей ещё и то, что совсем рядом стоят похожие ларьки, с которыми, по словам продавцов, недавно заключили договор аренды земли на 8 лет.
— Мы и дорогу готовы отремонтировать, и фасад здания отремонтировать, но нам не дают, — говорят предприниматели. — Зачем мы понадобились? Почему не соседние ларьки или не долгострой, который рядом.
К долгострою, кстати, у большинства работающих тут есть претензии.
— Там собирались строить торговый комплекс, — говорят продавцы, — Нам всем предложили скинуться и таким образом выкупить себе там место. Некоторые квартиры продавали, вложили больше чем по миллиону рублей! А потом застройщик разорился, стройку бросил и денежки наши все пропали. Вернуть их уже и не рассчитываем, но почему не использовать ту землю и не дать нам спокойно работать!
Между собой предприниматели шепчутся, что на землю уже есть претендент.
— «Аквилон» купила компания, деньги уже заплатили, а теперь требуют землю, — говорит владелец одного из магазинчиков Рафаэл. — Вот поэтому нас всех отсюда выселяют и отдают всё одному барину.
Мы отправили запрос в мэрию Ярославля, чтобы узнать, есть ли у жителей Брагино хоть какой-то шанс, чтобы сохранить «Аквилон».
— Основанием для сноса торгового центра является решение суда, вступившее в законную силу, — сообщили в мэрии. — Отмена или изменение судебного акта возможны только путем их оспаривания в установленном процессуальным законодательством порядке.
Городские власти также сообщили, что изменение внешнего вида торгового центра ситуацию также не исправит.
— Вопрос о приведение в соответствие торгового центра каким-либо требованиям по фасадам и подъездам не являлся предметом рассмотрения в суде и основанием для признания объекта самовольным, — рассказали в мэрии. — Таким основанием послужило возведение объекта на земельном участке в отсутствие соответствующего права на землю. Гражданское и земельное законодательство предусматривает, что участок, находящийся в неразграниченной собственности, на котором расположена самовольная постройка, может быть введен в хозяйственный договор путем выставления земельного участка на торги. Однако приобретатель земельного участка будет обязан в любом случае снести самовольную постройку в течение 12 месяцев после заключения договора. Таким образом, правовой возможности сохранения самовольной постройки — торгового центра «Аквилон» — с учетом вступившего в законную силу решения суда не имеется.