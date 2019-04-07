«А вы сортируйте, сортируйте...»: бак для раздельного мусора вывалили в общую машину

Всё содержимое контейнера отправилось в общую машину
Фото: Московский мусор в Ярославской области
В Ярославле активисты группы «Московский мусор в Ярославской области» выложили в соцсети видео: рабочие вываливают в общий мусоровоз контейнер, предназначенный для раздельного сбора мусора.
Активисты возмущены — мы говорим о культуре раздельного сбора отходов, а всё это бессмысленно при таком подходе к утилизации. На кадрах видно — все, что было в оранжевом баке (он предназначен для пластика), вывалили одним махом в подъехавший мусоровоз.
— Привет «Хартии» (мусорный оператор в Ярославской области), привет департаменту охраны окружающей среды, привет Чайке. Сортируйте люди отходы, сортируйте. И за мусор платить не забывайте, — пишут активисты.
Позже информацию обновили:
— По словам председателя ТСЖ, чьи баки таким образом были вывезены, взять рыжий бак сотрудников «Хартии» попросил он, так как контейнер был переполнен общим мусором, а люди не понимают, как пользоваться рыжим баком, — написали в группе. В связи с этим возникают вопросы: кто виноват, что люди не понимают, как пользоваться баком? Кто виноват, что бак был переполнен до краёв? Почему сотрудники нарушили свои должностные обязанности? Задеты ли чувства людей, сортирующих отходы в этом ТСЖ, таким действием? Захочется ли хоть одному человеку в этом ТСЖ и дальше складывать своё чистое вторсырье в этот рыжий бак? Захочется ли хоть кому вообще пользоваться рыжими баками при таком халатном отношении?
Ответов на эти вопросы пока нет. В самой «Хартии» порталу 76.RU сказали, что сейчас проводят проверку случившегося.