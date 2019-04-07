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Город
Мусорный скандал

«А вы сортируйте, сортируйте...»: бак для раздельного мусора вывалили в общую машину

Появилось видео, как обращаются с отходами в Ярославле

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Всё содержимое контейнера отправилось в общую машину

Фото: Московский мусор в Ярославской области

В Ярославле активисты группы «Московский мусор в Ярославской области» выложили в соцсети видео: рабочие вываливают в общий мусоровоз контейнер, предназначенный для раздельного сбора мусора.

Активисты возмущены — мы говорим о культуре раздельного сбора отходов, а всё это бессмысленно при таком подходе к утилизации. На кадрах видно — все, что было в оранжевом баке (он предназначен для пластика), вывалили одним махом в подъехавший мусоровоз.

— Привет «Хартии» (мусорный оператор в Ярославской области), привет департаменту охраны окружающей среды, привет Чайке. Сортируйте люди отходы, сортируйте. И за мусор платить не забывайте, — пишут активисты.

Позже информацию обновили:

— По словам председателя ТСЖ, чьи баки таким образом были вывезены, взять рыжий бак сотрудников «Хартии» попросил он, так как контейнер был переполнен общим мусором, а люди не понимают, как пользоваться рыжим баком, — написали в группе. В связи с этим возникают вопросы: кто виноват, что люди не понимают, как пользоваться баком? Кто виноват, что бак был переполнен до краёв? Почему сотрудники нарушили свои должностные обязанности? Задеты ли чувства людей, сортирующих отходы в этом ТСЖ, таким действием? Захочется ли хоть одному человеку в этом ТСЖ и дальше складывать своё чистое вторсырье в этот рыжий бак? Захочется ли хоть кому вообще пользоваться рыжими баками при таком халатном отношении?

Ответов на эти вопросы пока нет. В самой «Хартии» порталу 76.RU сказали, что сейчас проводят проверку случившегося.

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ТЕГИ

мусорный скандал

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КОММЕНТАРИИ (5)

Михаил
7 апр 2019 в 15:56

Большая Октябрьская 73, так же Хартия сваливают содержимое оранжевого бака в общий мусоровоз. Но продолжаю сортировать, пусть это будет на их совести, а не на моей.

вотвамхуенот
7 апр 2019 в 15:32

сортировка заложена с стоимость переработки мусора. не понимаю зачем я должна делать то, за что кто то получит деньги, которые ещё с меня же и возьмут?

алекс
7 апр 2019 в 16:38

Раздельный сбор мусора это всероссийская афёра и очень странно что на это повелись даже высшие руководители государства. Мусор делят бомжи. Собирают металл картон. Лично я при поездках на дачу набираю деревянных отходов на дрова. По науке деньги на раздельный сбор мусора надо было бы пустить на автоматы по приёму тары как в Германии. Там пустую бутылку на улице вы не увидите потому что всё стекло и пластик сдаётся за деньи в автоматы