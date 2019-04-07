«А вы сортируйте, сортируйте...»: бак для раздельного мусора вывалили в общую машину

В Ярославле активисты группы «Московский мусор в Ярославской области» выложили в соцсети видео: рабочие вываливают в общий мусоровоз контейнер, предназначенный для раздельного сбора мусора.

Активисты возмущены — мы говорим о культуре раздельного сбора отходов, а всё это бессмысленно при таком подходе к утилизации. На кадрах видно — все, что было в оранжевом баке (он предназначен для пластика), вывалили одним махом в подъехавший мусоровоз.

— Привет «Хартии» (мусорный оператор в Ярославской области), привет департаменту охраны окружающей среды, привет Чайке. Сортируйте люди отходы, сортируйте. И за мусор платить не забывайте, — пишут активисты.