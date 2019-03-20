«Не поддавайтесь панике»: в МЧС объяснили зачем включат сирены оповещения о ЧС

Специалисты ведомства просят жителей Ярославской области не предпринимать никаких действий
Специалисты МЧС несколько раз в год проверяют систему оповещения населения о ЧС
Сегодня в Ярославской области с 14 до 16 часов включится автоматизированная система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. В МЧС объяснили, что это необходимо сделать, чтобы проверить, всё ли чётко работает, чтобы в случае реальной тревоги сообщить людям об угрозе.
— Будут включены электросирены, уличные громкоговорители, а также прервётся трансляция эфиров на радио, телевидении, сработают локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Не поддавайтесь панике и не предпринимайте никаких действий.
Системы оповещения предназначены для оповещения спецслужб и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий, а также угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и рекомендуемых действиях.
В прошлом году многие ярославцы перепугались, когда по радио и ТВ сообщили о повышенном уровне радиации. Оказалось, что произошёл технический сбой и система оповещения населения сработала по ошибке.