«Не поддавайтесь панике»: в МЧС объяснили зачем включат сирены оповещения о ЧС

Сегодня в Ярославской области с 14 до 16 часов включится автоматизированная система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. В МЧС объяснили, что это необходимо сделать, чтобы проверить, всё ли чётко работает, чтобы в случае реальной тревоги сообщить людям об угрозе.



— Будут включены электросирены, уличные громкоговорители, а также прервётся трансляция эфиров на радио, телевидении, сработают локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Не поддавайтесь панике и не предпринимайте никаких действий.

