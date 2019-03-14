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Ярославец поменял фамилию, чтобы не платить кредит

Как его нашли

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Новый паспорт не помог мужчине спрятаться от приставов 

Фото: судебные приставы

Житель Ярославля взял в банке кредит, но ему не захотелось ни выплачивать его, ни жить с долгами.

Банк обратился в суд и выиграл.

— Сумма задолженности составила практически 70 тысяч рублей, — рассказали судебные приставы.

Приставы направили запросы, чтобы узнать, есть ли у должника какое-нибудь имущество, но найти ничего не удалось. Спустя время приставы выяснили, что мужчина поменял фамилию и паспорт. На имущество наложили запрет регистрационных действий. Из-за этого ничего не подозревающий ярославец не смог продать свою машину, и ему пришлось самому прийти к приставам и полностью погасить долг по кредиту.

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ТЕГИ

долг

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КОММЕНТАРИИ (2)

вотвамхуенот
14 март 2019 в 07:50

надо было пол менять)))

вроткомпот
14 март 2019 в 10:19

На кафель

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