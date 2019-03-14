Ярославец поменял фамилию, чтобы не платить кредит

Житель Ярославля взял в банке кредит, но ему не захотелось ни выплачивать его, ни жить с долгами.



Банк обратился в суд и выиграл.



— Сумма задолженности составила практически 70 тысяч рублей, — рассказали судебные приставы.



Приставы направили запросы, чтобы узнать, есть ли у должника какое-нибудь имущество, но найти ничего не удалось. Спустя время приставы выяснили, что мужчина поменял фамилию и паспорт. На имущество наложили запрет регистрационных действий. Из-за этого ничего не подозревающий ярославец не смог продать свою машину, и ему пришлось самому прийти к приставам и полностью погасить долг по кредиту.

