«Вытащила из-под колёс»: в Ярославле водитель троллейбуса спасла 8-летнего мальчика

Несчастный случай произошёл в Ярославле на остановке «Полиграфкомбинат» — 8-летний мальчик, садясь в троллейбус 1-го маршрута, поскользнулся и упал прямо под колёса.



— Пётр шёл из спортивной школы, где занимается греко-римской борьбой, — рассказала мама мальчика Ирина Вяткина. — У него проездной, он всегда ездит домой на троллейбусе сам.



Всё могло бы закончиться трагедией, если бы водитель не заметила, что ребёнок упал, и поехала. Елена Топунова вышла из кабины, вытащила мальчика из-под троллейбуса, занесла в тёплый салон и, выяснив контакты родителей, позвонила маме ребёнка.

