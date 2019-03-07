7 марта четверг
СЕЙЧАС -3°С
usd 65.84
eur 74.42

Темы

СЕЙЧАС -3°С
usd 65.84
eur 74.42
Город

«Вытащила из-под колёс»: в Ярославле водитель троллейбуса спасла 8-летнего мальчика

Мама ребёнка рассказала подробности истории

Поделиться

1 924
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Мама 8-летнего Пети благодарна водителю за спасение ребёнка

Фото: Ирина Вяткина

Несчастный случай произошёл в Ярославле на остановке «Полиграфкомбинат» — 8-летний мальчик, садясь в троллейбус 1-го маршрута, поскользнулся и упал прямо под колёса.

— Пётр шёл из спортивной школы, где занимается греко-римской борьбой, — рассказала мама мальчика Ирина Вяткина. — У него проездной, он всегда ездит домой на троллейбусе сам.

Всё могло бы закончиться трагедией, если бы водитель не заметила, что ребёнок упал, и поехала. Елена Топунова вышла из кабины, вытащила мальчика из-под троллейбуса, занесла в тёплый салон и, выяснив контакты родителей, позвонила маме ребёнка.

Медицинская помощь Петру не потребовалась.

По теме

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

ДТПтроллейбусдети

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

ольга
7 март 2019 в 14:55

замечательный человек если не сказать больше,внимательный водитель,наверно и сама мамочка,дай бог ей по жизни пронести это душевное тепло,низкий поклон

Последние новости