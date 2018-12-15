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Город

Билеты на «Волшебный троллейбус» закончились через минуту: ярославцы собрались жаловаться на мэрию

Возмущённые родители готовят обращения в надзорные органы

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Пожалуй, это самые быстрые продажи билетов 

Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня в Ярославле стартовали продажи билетов на «Волшебный троллейбус», на рейсах которого будут идти праздничные представления для детей. Катать детей и родителей троллейбус будет с 24 декабря по 13 января. Несмотря на большое количество рейсов, через минуту после старта продаж билеты закончились.

— Дело в том, что бронь по покупки билетов была запрещена, а реализация билетов налагалась в 12 часов 00 минут на сайте «Яршоу». Но 12 часов 01 минут билетов в продаже уже не было. На телефоны никто не отвечал, — рассказала 76.ru возмущенная Яна Князева. — После того как мне удалось дозвонится в 14.00 по указанным на сайте номерам администратор ответила, что билеты на «Волшебный троллейбус» были в свободной продаже через интернет портал ровно до 13.00! я считаю что сотрудники «Яршоу» продали билеты за долго до старта официальных продаж по предварительной брони.

Возмущённая женщина планирует обратиться с письмом в Роспотребнадзор, полагая, что её права как покупателя нарушены. Остались ли билеты в других кассах города, на данный момент нам уточнить не удалось. 

На данный момент билетов на портале действительно нет ни на одну дату

Фото: Скриншот с сайта Яршоу 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

Ярославльволшебный троллейбус

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