Коварная яма - посреди дороги

Общественники регионального отделения ОНФ проверили сегодня состояние Октябрьского моста в Ярославле. Вышли на мост, получив множество жалоб от водителей.

- Состояние дорожного полотна аварийное и очень опасно для жизни участников дорожного движения. Автомобилисты жалуются, что разбивают подвеску, портят колесные диски. А связанно это с образовавшейся ямой на двух участках дороги. При нас за 10 минут в эту яму попали пять автомобилей, пробив как минимум одно колесо и повредив подвеску. Очевидцы рассказали нам, что за вчера и сегодня насчитали более 40 машин, - сделал выводы координатор проекта дорожной инспекции ОНФ (Карта убитых дорог региона) Тарас Сидорин.

Водители оставляют на мосту диски

Общественники направили письмо заместителю мэра Михаилу Кузнецову с просьбой отремонтировать опасный участок дороги.

Октябрьский мост в последнее время просто копит аварии. Серьёзное ДТП произошло вера вечером - машины всмятку, а мост встал в гигантскую пробку.