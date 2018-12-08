ДТП на Октябрьском мосту
ДТП на Октябрьском мосту

Серьёзное ДТП произошло около часа назад на Октябрьском мосту. По сообщениям очевидцев столкнулись две иномарки.

- Нехило так столкнулись, - написала в соцсетях Екатерина Барышева.

- Столкновение было лобовым. Есть пострадавшие, - передают очевидцы ДТП.

На мосту образовалась пробка
На мосту образовалась пробка

Из-за аварии на мосту образовалась большая пробка.

На место ДТП приехали сотрудники полиции, спасатели и скорая помощь. Мы уточняем подробности происшествия.