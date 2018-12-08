«Нехило так столкнулись»: из-за серьёзной аварии в Ярославле образовалась огромная пробка
8 декабря 2018 21:50
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Серьёзное ДТП произошло около часа назад на Октябрьском мосту. По сообщениям очевидцев столкнулись две иномарки.
- Нехило так столкнулись, - написала в соцсетях Екатерина Барышева.
- Столкновение было лобовым. Есть пострадавшие, - передают очевидцы ДТП.
Из-за аварии на мосту образовалась большая пробка.
На место ДТП приехали сотрудники полиции, спасатели и скорая помощь. Мы уточняем подробности происшествия.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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