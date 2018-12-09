«У меня там пиво!» В центре Ярославля разбушевался пират с саблей: видео
9 декабря 2018 20:02
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Танец с саблями устроил посреди дороги в центре Ярославля лихой пират, явно уже испивший свою бутылку рома судя по тому, как он себя вёл.
Мужчина в треуголке и камзоле размахивал саблей на углу Большой Октябрьской — там, где находится круглосуточное кафе «Подбелка». Оттуда-то он, по рассказам очевидцев, и вышел на всех парусах. Так, что даже перемахнул через забор.
— У меня там пиво осталось! — вопил он, размахивая саблей в сторону кафе.
Ярославль вообще вдруг стал пиратским городом почему-то.Нет-нет, да и расхаживают у нас по городу суровые морские волки.
Фото: LIFE | Новости/Vk.com
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