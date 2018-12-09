Мужчина закатил шоу посреди улицы

Танец с саблями устроил посреди дороги в центре Ярославля лихой пират, явно уже испивший свою бутылку рома судя по тому, как он себя вёл.

Мужчина в треуголке и камзоле размахивал саблей на углу Большой Октябрьской — там, где находится круглосуточное кафе «Подбелка». Оттуда-то он, по рассказам очевидцев, и вышел на всех парусах. Так, что даже перемахнул через забор.

— У меня там пиво осталось! — вопил он, размахивая саблей в сторону кафе.

Ярославль вообще вдруг стал пиратским городом почему-то.Нет-нет, да и расхаживают у нас по городу суровые морские волки.