Шестидневная рабочая неделя и длинные каникулы: как отдыхаем в новогодние праздники
6 декабря 2018 11:14
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В эти новогодние праздники мы вновь будет долго отдыхать: аж целых 10 дней. Правда, перед этим придётся хорошенько потрудиться. Последняя рабочая неделя перед Новым годом будет шестидневная. Это значит, что мы будем работать и в субботу, 29 декабря.
— Выходные дни продлятся с 30 декабря по 8 января включительно. На работу выходим 9 января, — рассказали в Министерстве труда.
Праздничные дни 5 и 6 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесут на март. Поэтому в честь Международного женского дня мы будем отдыхать с 8 по 10 марта.
Фото: Александра Савельева
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