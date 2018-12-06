Отдыхать будем целых 10 дней подряд

В эти новогодние праздники мы вновь будет долго отдыхать: аж целых 10 дней. Правда, перед этим придётся хорошенько потрудиться. Последняя рабочая неделя перед Новым годом будет шестидневная. Это значит, что мы будем работать и в субботу, 29 декабря.



— Выходные дни продлятся с 30 декабря по 8 января включительно. На работу выходим 9 января, — рассказали в Министерстве труда.



Праздничные дни 5 и 6 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесут на март. Поэтому в честь Международного женского дня мы будем отдыхать с 8 по 10 марта.

